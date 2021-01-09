https://ria.ru/20210109/postapokalipsis-1592315515.html
Мы все умрём. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса
Мы все умрём. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса
Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадёжности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса, как говорит экран? Придётся ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженнысми пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби? Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.
2021-01-09T12:00
2021-01-09T12:00
2021-01-09T12:00
мы все умрём. но это не точно
компьютерные игры
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общество
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Мы все умрём. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса
Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадёжности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса, как говорит экран? Придётся ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженнысми пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби? Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.
audio/mpeg
Мы все умрём. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса
Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадёжности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса, как говорит экран? Придётся ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженнысми пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби? Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.
audio/mpeg
Ранее мы обсуждали, как с точки зрения науки выглядит конец света в популярных фильмах-катастрофах, в эпизоде "Фильмы про апокалипсис: наука или вымыслел?"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, компьютерные игры, кино и сериалы, подкаст, слухи о "конце света", технологии, общество
Мы все умрём. Мир после конца света: популярные сценарии постапокалипсиса
Фильмы и игры о жизни после конца света любят за атмосферу безнадёжности. Но так ли будет выглядеть мир постапокалипсиса, как говорит экран? Придётся ли выжившим на самом деле столкнуться с выжженнысми пустошами, нехваткой ресурсов, мутантами и зомби? Разбираем, какими фильмами и играми можно иронично отметить конец 2020 года, и анализируем их.