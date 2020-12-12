https://ria.ru/20201212/kinopokalipsis-1588881289.html
Мы все умрём. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?
Мы все умрём. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?
Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения? Тем более, что последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна. Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.
2020-12-12T12:00
2020-12-12T12:00
2020-12-12T12:00
мы все умрём. но это не точно
кино и сериалы
апокалисис
слухи о "конце света"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588881264_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_f2b6af7217b39a3ff45f938ccdb3e7fe.jpg
Мы все умрём. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?
Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения? Тем более, что последние триллеры, вроде «Интерстеллара», доказывают, что зрителю наука интересна. Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.
Мы уже говорили на похожие темы - например, в эпизоде "Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588881264_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_a4e7832d3cd6327f6dd6ba9c6a52f76b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, кино и сериалы, апокалисис, слухи о "конце света"
Мы все умрём. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?
Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения? Тем более, что последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна. Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.