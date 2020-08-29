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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200829/cyberpunk-1576438319.html
Мы все умрём. Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?
Безграничная власть международных корпораций, засилье цифровых технологий, жуткая пропасть между социальными слоями и глобализация, стирающая малые культуры. Таковы основные столпы жанра киберпанк - и основные мировые тренды. Как скоро наша реальность превратится в киберпанк? Разбираемся вместе с мастером жанра писателем Иэном МакДональдом.
2020-08-29T12:00
2020-08-29T12:12
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Мы все умрём. Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?
Безграничная власть международных корпораций, засилье цифровых технологий, жуткая пропасть между социальными слоями и глобализация, стирающая малые культуры. Таковы основные столпы жанра киберпанк - и основные мировые тренды. Как скоро наша реальность превратится в киберпанк? Разбираемся вместе с мастером жанра писателем Иэном МакДональдом.
Разобраться в теме помогал Иэн Макдональд - ирландский писатель-фантаст, лауреат премий Хьюго, Локус, Филиппа Дика и BSFA.Изначально мы записали этот эпизод по-английски. Вы можете послушать его в оригинале:на любом устройстве - в <u><a href="https://music.yandex.ru/album/7045466/track/70645270" target="_blank" rel="nofollow noopener">Яндекс.Музыке</a></u>, <u><a href="https://castbox.fm/episode/%E2%80%9CWe%E2%80%99ll-all-die%2C-but-not-for-sure%E2%80%9D.-The-world-of-cyberpunk%3A-do-we-already-live-in-a-dystopia--id2371880-id301913621?country=ru" target="_blank">Castbox</a></u> и <u><a href="https://soundstream.media/clip/we-ll-all-die-but-not-for-sure-the-world-of-cyberpunk-do-we-already-live-in-a-dystopia" target="_blank">SoundStream</a></u>на iPhone - в <u><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/well-all-die-but-not-for-sure-world-cyberpunk-do-we/id1451487865?i=1000489475722" target="_blank" rel="nofollow noopener">iTunes</a></u>на Android - в <a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yc3Muc2ltcGxlY2FzdC5jb20vcG9kY2FzdHMvMTAwMjgvcnNz/episode/MzA0ZmRjN2UtZTU3NC00OTQ0LThhMzctZTU0OGRjOTM3MTUy?sa=X&amp;ved=2ahUKEwjF8vT5iMDrAhVSwIUKHde8BfgQkfYCegQIARAF" target="_blank">Google Podcasts</a><em>Подкаст создан при поддержке международного фестиваля науки и технологий <a href="https://www.online.geekpicnic.me" target="_blank" rel="nofollow noopener">Geek Picnic</a>.</em><strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/id1451487865?l=en&amp;mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3Muc2ltcGxlY2FzdC5jb20vcG9kY2FzdHMvMTAwMjgvcnNz&amp;fbclid=IwAR3F-MvU4sxXyJFpfNPzl5ozPfNQDs5dpqDlR22yiGG1aby-IMBWkUVSDTI" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/7045466" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC.-%D0%9D%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-id2007038?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/my-vse-umrem" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a></strong><br><strong>__________</strong><br>Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Вадим Сливинский<br>Эксперт подкаста Иэн МакДональд<br>Монтаж Андрея Темнова<br>Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<br><strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apodcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a></strong><br>
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аудио, подкаст

Мы все умрём. Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?

12:00 29.08.2020 (обновлено: 12:12 29.08.2020)
4537
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?
Вчера, 12:00
Безграничная власть международных корпораций, засилье цифровых технологий, жуткая пропасть между социальными слоями и глобализация, стирающая малые культуры. Таковы основные столпы жанра киберпанк - и основные мировые тренды. Как скоро наша реальность превратится в киберпанк? Разбираемся вместе с мастером жанра писателем Иэном МакДональдом.
Разобраться в теме помогал Иэн Макдональд - ирландский писатель-фантаст, лауреат премий Хьюго, Локус, Филиппа Дика и BSFA.
Изначально мы записали этот эпизод по-английски. Вы можете послушать его в оригинале:
на любом устройстве - в Яндекс.Музыке, Castbox и SoundStream
на iPhone - в iTunes
на Android - в Google Podcasts
Подкаст создан при поддержке международного фестиваля науки и технологий Geek Picnic.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий, Вадим Сливинский
Эксперт подкаста Иэн МакДональд
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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