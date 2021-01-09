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Распространение нового коронавируса
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Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году
Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году
Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев в беседе с МК оценил перспективы развития пандемии COVID-19 в России в 2021... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T03:23
2021-01-09T13:45
распространение нового коронавируса
алексей яковлев (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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Россиянам раскрыли судьбу коронавируса в 2021 году
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев в беседе с МК оценил перспективы развития пандемии COVID-19 в России в 2021 году.Медик выразил мнение, что к весне заболеваемость COVID-19 в России станет минимальной, а уже сейчас в разных частях страны она либо вышла на плато, либо верно идет на спад.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей яковлев (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году

03:23 09.01.2021 (обновлено: 13:45 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев в беседе с МК оценил перспективы развития пандемии COVID-19 в России в 2021 году.

"В России произойдет ровно то же, что и во всем остальном мире, ведь вирус не имеет гражданства. Все ОРВИ, к которым относится и новый коронавирус, эволюционируют, быстро или медленно, по одному сценарию: они становятся менее опасными (патогенными), а следовательно, и более заразными (контагиозными). Проще говоря, COVID-19 стремится стать обычной простудой", — сказал Яковлев.

Медик выразил мнение, что к весне заболеваемость COVID-19 в России станет минимальной, а уже сейчас в разных частях страны она либо вышла на плато, либо верно идет на спад.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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