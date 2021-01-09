https://ria.ru/20210109/pandemiya-1592363575.html

Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году

Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году

Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев в беседе с МК оценил перспективы развития пандемии COVID-19 в России в 2021... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T03:23

2021-01-09T03:23

2021-01-09T13:45

распространение нового коронавируса

алексей яковлев (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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Россиянам раскрыли судьбу коронавируса в 2021 году

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев в беседе с МК оценил перспективы развития пандемии COVID-19 в России в 2021 году.Медик выразил мнение, что к весне заболеваемость COVID-19 в России станет минимальной, а уже сейчас в разных частях страны она либо вышла на плато, либо верно идет на спад.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/shtamm-1592351664.html

россия

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2021

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алексей яковлев (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество