https://ria.ru/20210109/otstavka-1592359368.html
Первый сенатор-республиканец призвала Трампа уйти в отставку
Первый сенатор-республиканец призвала Трампа уйти в отставку
Сенатор Лиза Мурковски стала первым представителем Республиканской партии в верхней палате Конгресса США, призвавшим президента Дональда Трампа уйти в отставку. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T00:58
2021-01-09T00:58
2021-01-09T00:58
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
лиза мурковски
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Сенатор Лиза Мурковски стала первым представителем Республиканской партии в верхней палате Конгресса США, призвавшим президента Дональда Трампа уйти в отставку.По ее словам, он не собирается появляться на публике, не собирается быть на инаугурации избранного президента Джо Байдена и не был сконцентрирован на борьбе с коронавирусом."Он или играл в гольф, или был в Овальном кабинете, злопыхая и бросая под автобус каждого человека, который был ему предан и верил ему, начиная с вице-президента. Он не хочет там оставаться. Он хочет быть там только ради должности. Он хочет оставаться там только ради своего эго. Он должен уйти. Он должен поступить хорошо, но я не думаю, что он способен поступить хорошо", - сказала Мурковски.До сих пор единственным членом Конгресса от республиканцев, который выступил за отставку Трампа был член палаты представителей Адам Кизингер.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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вашингтон, лиза мурковски, дональд трамп, джо байден, сша, в мире