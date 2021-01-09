https://ria.ru/20210109/otstavka-1592359368.html

Первый сенатор-республиканец призвала Трампа уйти в отставку

Первый сенатор-республиканец призвала Трампа уйти в отставку

Сенатор Лиза Мурковски стала первым представителем Республиканской партии в верхней палате Конгресса США, призвавшим президента Дональда Трампа уйти в отставку. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T00:58

2021-01-09T00:58

2021-01-09T00:58

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

лиза мурковски

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Сенатор Лиза Мурковски стала первым представителем Республиканской партии в верхней палате Конгресса США, призвавшим президента Дональда Трампа уйти в отставку.По ее словам, он не собирается появляться на публике, не собирается быть на инаугурации избранного президента Джо Байдена и не был сконцентрирован на борьбе с коронавирусом."Он или играл в гольф, или был в Овальном кабинете, злопыхая и бросая под автобус каждого человека, который был ему предан и верил ему, начиная с вице-президента. Он не хочет там оставаться. Он хочет быть там только ради должности. Он хочет оставаться там только ради своего эго. Он должен уйти. Он должен поступить хорошо, но я не думаю, что он способен поступить хорошо", - сказала Мурковски.До сих пор единственным членом Конгресса от республиканцев, который выступил за отставку Трампа был член палаты представителей Адам Кизингер.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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сша

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вашингтон, лиза мурковски, дональд трамп, джо байден, сша, в мире