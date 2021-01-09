https://ria.ru/20210109/otnosheniya-1592364291.html
Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией
Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам, передает... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T03:41
2021-01-09T03:41
2021-01-09T03:41
центральное телеграфное агентство кореи
ким чен ын
сеул
китай
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)"Требования эпохи диктуют необходимость сохранять братскую дружбу и сплоченность двух народов, двух партий Китая и КНДР, соединенных одной судьбой, неразделимых в борьбе против общих угроз… Партия КНДР уверенно гарантировала новое усиление и прогресс в северокорейско-китайских отношениях, посредством встреч на высшем уровне между Китаем и КНДР будет углубляться понимание и стратегическое общение, а также доверие между двумя партиями. Также КНДР стремится к новому прогрессу в отношениях КНДР и России, проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества, и заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией", - процитировал ЦТАК доклад лидера КНДР на восьмом съезде партии.КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), лидер страны Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее.
https://ria.ru/20210109/vrag-1592359248.html
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китай
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центральное телеграфное агентство кореи, ким чен ын, сеул, китай, кндр (северная корея), в мире
СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
заявил, что страна продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем
ради противостояния общим угрозам, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
"Требования эпохи диктуют необходимость сохранять братскую дружбу и сплоченность двух народов, двух партий Китая и КНДР, соединенных одной судьбой, неразделимых в борьбе против общих угроз… Партия КНДР уверенно гарантировала новое усиление и прогресс в северокорейско-китайских отношениях, посредством встреч на высшем уровне между Китаем и КНДР будет углубляться понимание и стратегическое общение, а также доверие между двумя партиями. Также КНДР стремится к новому прогрессу в отношениях КНДР и России, проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества, и заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией", - процитировал ЦТАК доклад лидера КНДР на восьмом съезде партии.
КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), лидер страны Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее.