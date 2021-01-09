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Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией
Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам, передает... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T03:41
2021-01-09T03:41
центральное телеграфное агентство кореи
ким чен ын
сеул
китай
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)"Требования эпохи диктуют необходимость сохранять братскую дружбу и сплоченность двух народов, двух партий Китая и КНДР, соединенных одной судьбой, неразделимых в борьбе против общих угроз… Партия КНДР уверенно гарантировала новое усиление и прогресс в северокорейско-китайских отношениях, посредством встреч на высшем уровне между Китаем и КНДР будет углубляться понимание и стратегическое общение, а также доверие между двумя партиями. Также КНДР стремится к новому прогрессу в отношениях КНДР и России, проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества, и заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией", - процитировал ЦТАК доклад лидера КНДР на восьмом съезде партии.КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), лидер страны Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее.
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сеул
китай
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центральное телеграфное агентство кореи, ким чен ын, сеул, китай, кндр (северная корея), в мире

Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией

03:41 09.01.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / POOL
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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
"Требования эпохи диктуют необходимость сохранять братскую дружбу и сплоченность двух народов, двух партий Китая и КНДР, соединенных одной судьбой, неразделимых в борьбе против общих угроз… Партия КНДР уверенно гарантировала новое усиление и прогресс в северокорейско-китайских отношениях, посредством встреч на высшем уровне между Китаем и КНДР будет углубляться понимание и стратегическое общение, а также доверие между двумя партиями. Также КНДР стремится к новому прогрессу в отношениях КНДР и России, проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества, и заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией", - процитировал ЦТАК доклад лидера КНДР на восьмом съезде партии.
КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), лидер страны Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее.
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
00:53
Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР
 
Центральное телеграфное агентство КореиКим Чен ЫнСеулКитайКНДР (Северная Корея)В мире
 
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LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
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