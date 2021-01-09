https://ria.ru/20210109/otnosheniya-1592364291.html

Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией

Ким Чен Ын заявил о планах по укреплению отношений с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам, передает... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T03:41

2021-01-09T03:41

2021-01-09T03:41

центральное телеграфное агентство кореи

ким чен ын

сеул

китай

кндр (северная корея)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570635402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12fb5680e9cde9bdce33248eeb25be7f.jpg

СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит усиливать и развивать двусторонние отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)"Требования эпохи диктуют необходимость сохранять братскую дружбу и сплоченность двух народов, двух партий Китая и КНДР, соединенных одной судьбой, неразделимых в борьбе против общих угроз… Партия КНДР уверенно гарантировала новое усиление и прогресс в северокорейско-китайских отношениях, посредством встреч на высшем уровне между Китаем и КНДР будет углубляться понимание и стратегическое общение, а также доверие между двумя партиями. Также КНДР стремится к новому прогрессу в отношениях КНДР и России, проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества, и заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией", - процитировал ЦТАК доклад лидера КНДР на восьмом съезде партии.КНДР 5 января начала проведение первого с 2016 года съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), лидер страны Ким Чен Ын зачитал вступительную речь и четыре дня выступает с докладом. На съезде ТПК подводятся итоги работы партии, определяются задачи на будущее.

https://ria.ru/20210109/vrag-1592359248.html

сеул

китай

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральное телеграфное агентство кореи, ким чен ын, сеул, китай, кндр (северная корея), в мире