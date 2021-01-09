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В Омске три этажа общежития залило кипятком
В Омске три этажа общежития залило кипятком
В Омске три этажа общежития залило кипятком, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Рутас". РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T16:36
2021-01-09T16:36
2021-01-09T18:52
омск
происшествия
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ОМСК, 9 янв — РИА Новости. В Омске три этажа общежития залило кипятком, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Рутас".Инцидент произошел в доме 2 по улице Бульварной. На видео, которое опубликовали в паблике "ЧП Омск" в соцсети "ВКонтакте", видно, как вода льется с потолка, от нее идет пар, а один из жильцов выходит из квартиры с фонариком. В комментариях жильцы дома добавили, что два часа ждали электрика, а электропроводка начала искрить. Позже выяснилось, что течь удалось устранить за час.Жительница общежития рассказала РИА Новости, что трубу с горячей водой прорвало на девятом этаже около семи утра 8 января. Жильцы девятого этажа, не дождавшись приезда электрика и сотрудников УК "Рутас", обслуживающей дом, выломали порог балкона на общей площадке, чтобы вода выливалась на улицу, а не в квартиры. Тем не менее, по словам двоих жителей, кипяток залил три этажа, вода попала не только в подъезд, но и в квартиры.Трубу, по словам жильцов, заварили. Сколько квартир залило кипятком, пока не известно, но нижние этажи не пострадали. Отопление и горячая вода в доме есть, добавили местные жители.В последнее время в Омске стояли аномальные морозы — до минус 41. Из-за этого уже случались коммунальные аварии — например, жители трех районов остались без газа. С сегодняшнего дня морозы несколько отступили — до минус 14,5 градусов, поэтому коммунальщики начали восстановительные работы.
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РИА Новости
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омск, происшествия
ОМСК, 9 янв — РИА Новости. В Омске три этажа общежития залило кипятком, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Рутас".
Инцидент произошел в доме 2 по улице Бульварной. На видео, которое опубликовали в паблике "ЧП Омск" в соцсети "ВКонтакте
", видно, как вода льется с потолка, от нее идет пар, а один из жильцов выходит из квартиры с фонариком. В комментариях жильцы дома добавили, что два часа ждали электрика, а электропроводка начала искрить. Позже выяснилось, что течь удалось устранить за час.
Жительница общежития рассказала РИА Новости, что трубу с горячей водой прорвало на девятом этаже около семи утра 8 января. Жильцы девятого этажа, не дождавшись приезда электрика и сотрудников УК "Рутас", обслуживающей дом, выломали порог балкона на общей площадке, чтобы вода выливалась на улицу, а не в квартиры. Тем не менее, по словам двоих жителей, кипяток залил три этажа, вода попала не только в подъезд, но и в квартиры.
"Пострадали квартиры чуть ли не до пятого этажа. Но сейчас уже можно включать свет, там уже все просохло. Мастер вчера выезжала, составила акт осмотра. <...> В понедельник мы выйдем на работу и будем решать, как и что восстанавливать после этого потопа, насколько там повреждена электропроводка, будем составлять дефектные ведомости, когда уже все просохнет и будет понятно, что именно пострадало. Сейчас понятно, что сильно пострадали девятый и восьмой этажи", — сказали РИА Новости в аварийной диспетчерской УК "Рутас".
Трубу, по словам жильцов, заварили. Сколько квартир залило кипятком, пока не известно, но нижние этажи не пострадали. Отопление и горячая вода в доме есть, добавили местные жители.
В последнее время в Омске стояли аномальные морозы — до минус 41. Из-за этого уже случались коммунальные аварии — например, жители трех районов остались без газа. С сегодняшнего дня морозы несколько отступили — до минус 14,5 градусов, поэтому коммунальщики начали восстановительные работы.