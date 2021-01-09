https://ria.ru/20210109/omsk-1592403961.html

В Омске три этажа общежития залило кипятком

В Омске три этажа общежития залило кипятком

В Омске три этажа общежития залило кипятком, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Рутас". РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T16:36

2021-01-09T16:36

2021-01-09T18:52

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39732/98/397329873_0:182:2909:1818_1920x0_80_0_0_6adef158d65fc3a40550a8810d7181ef.jpg

ОМСК, 9 янв — РИА Новости. В Омске три этажа общежития залило кипятком, сообщили РИА Новости в управляющей компании "Рутас".Инцидент произошел в доме 2 по улице Бульварной. На видео, которое опубликовали в паблике "ЧП Омск" в соцсети "ВКонтакте", видно, как вода льется с потолка, от нее идет пар, а один из жильцов выходит из квартиры с фонариком. В комментариях жильцы дома добавили, что два часа ждали электрика, а электропроводка начала искрить. Позже выяснилось, что течь удалось устранить за час.Жительница общежития рассказала РИА Новости, что трубу с горячей водой прорвало на девятом этаже около семи утра 8 января. Жильцы девятого этажа, не дождавшись приезда электрика и сотрудников УК "Рутас", обслуживающей дом, выломали порог балкона на общей площадке, чтобы вода выливалась на улицу, а не в квартиры. Тем не менее, по словам двоих жителей, кипяток залил три этажа, вода попала не только в подъезд, но и в квартиры.Трубу, по словам жильцов, заварили. Сколько квартир залило кипятком, пока не известно, но нижние этажи не пострадали. Отопление и горячая вода в доме есть, добавили местные жители.В последнее время в Омске стояли аномальные морозы — до минус 41. Из-за этого уже случались коммунальные аварии — например, жители трех районов остались без газа. С сегодняшнего дня морозы несколько отступили — до минус 14,5 градусов, поэтому коммунальщики начали восстановительные работы.

https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561421930.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/potolok-1592330264.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, происшествия