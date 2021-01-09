https://ria.ru/20210109/oksitotsin-1590645158.html

Ученые раскрыли тайны мужской сексуальности благодаря гормону любви

Ученые раскрыли тайны мужской сексуальности благодаря гормону любви

Раньше считали, что гормон окситоцин вырабатывается преимущественно в женском организме. Но оказалось, что он играет важную роль и в мужской сексуальности. Как... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:00

2021-01-09T08:00

2021-01-09T08:03

наука

нейробиология

гормоны

биология

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590256382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e76372676c1b40773adb4161884c2cda.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Раньше считали, что гормон окситоцин вырабатывается преимущественно в женском организме. Но оказалось, что он играет важную роль и в мужской сексуальности. Как этот белок управляет половым поведением и почему гормон спокойствия, эмпатии и доверия иногда вызывает тревожность и подозрительность, разбиралось РИА Новости.Гормон любвиОкситоцин — небольшой белок, пептид из девяти аминокислот. Вырабатывают его определенные клетки мозга — нейроны гипоталамуса. Он влияет на женскую репродуктивную функцию, лактацию и роды, а также определяет модель материнского поведения, поэтому его часто называют "женским" гормоном.Окситоцин воздействует и на психоэмоциональную сферу: делает человека доверчивым и благожелательными, особенно в рамках собственной социальной группы или семьи. Но самая популярная и известная роль окситоцина, благодаря которой он получил название "гормон любви", — связь с репродуктивными функциями, сексуальностью и романтическими эмоциями.Его влияние на женскую сексуальность достаточно хорошо изучено. Доказано, что он стимулирует гладкую мускулатуру матки, увеличивает частоту и амплитуду ее сокращений, усиливает сексуальное возбуждение и оргазм у женщин. Но выяснилось, что у мужчин тоже есть физиологические механизмы, которые контролирует окситоцин.Проверка на крысахОкситоцин передается из мозга в различные части тела с кровью и по нейронным цепочкам через структуры, называемые синапсами. Японские исследователи под руководством профессора Хиротака Сакамото из Университета Окаяма вместе с коллегами из США и Великобритании предположили, что некоторые из окситоциновых цепочек достигают поясничной области и контролируют сексуальные функции у мужчин.Для проверки этой гипотезы авторы ввели гормон любви в позвоночник самцов крыс, что увеличило сексуальную активность животных. Оказалось, окситоцин подстегивает нейроны области спинного мозга под названием спинальный генератор эякуляции (SEG) — эти нейроны управляют мышцами у основания полового члена.Потом ученые ввели животным вещество, подавляющее активность рецепторов окситоцина. Сексуальная активность и число эякуляций у грызунов снизились. По мнению исследователей, это подтверждает ключевую роль гормона любви в половой функции самцов — он полностью оправдывает свое название. Парадокс окситоцинаОднако до конца не ясно: выработка окситоцина — причина или следствие сексуального возбуждения. Американские ученые из Университета Юты подготовили обзор, в котором объединили результаты работ на эту тему за последние двадцать лет. И с удивлением обнаружили: когда добровольцам капали в нос окситоцин, сексуальное возбуждение у них не возрастало в сравнении с контрольной группой. Зато наблюдалась обратная ситуация: при возбуждении у людей независимо от пола уровень окситоцина увеличивался. Гормон способствовал эрекции у мужчин и выделению смазки у женщин.Максимальный уровень гормона любви фиксируется, по данным исследований, во время и после оргазма. У мужчин он обеспечивает быстрый выброс сперматозоидов, а у женщин — стимулирует сокращения матки, помогая мужским половым клеткам достичь цели — яйцеклетки.Уровень окситоцина у мужчин возвращается в норму примерно через полчаса после эякуляции. Именно с этим, по мнению ученых, связано так называемое "чувство насыщения", возникающее сразу после полового акта.Более того, у тех, кто получал окситоцин интраназально перед сексуальным контактом, оргазм был ярче, "чувство насыщения" глубже, и им дольше не хотелось повторять половой акт. Оказалось, гормон отвечает и за расслабленное состояние спокойствия, наступающее у мужчин после секса.Возможно, предполагают авторы обзора, главная задача гормона любви — создание особых ощущений после сексуального контакта. И здесь интересно рассмотреть его воздействие на психоэмоциональную сферу человека в целом.Гормон доверия и … подозрительностиМужчины, участвующие в экспериментах, чаще всего получали окситоцин через нос. Ставить такие опыты на женщинах небезопасно: это вещество сильно влияет на их репродуктивную функцию. Так что психотропное действие гормона лучше изучено именно на мужчинах.Многочисленные исследования выявили, что у мужчин от окситоцина уменьшается беспокойство, напряженность, тревожность, они становятся более открытыми, чаще смотрят собеседнику в глаза, лучше понимают и чувствуют людей, доверяют им. Такое состояние помогает началу и развитию романтических отношений.Недавние эксперименты на мышах показали, что после спаривания и выброса окситоцина самцы становятся спокойнее и смелее, меньше реагируют на факторы стресса и не так активно избегают опасных ситуаций. Ученые связывают это с тем, что основная часть гормона вырабатывается в гипоталамусе — отделе мозга, который регулирует эндокринную систему. Здесь же возникают все связанные с ним положительные чувства.Но есть еще одна область мозга, которая также производит окситоцин — опорное ядро краевой полоски миндалевидного тела. Его регулярная активация вызывает расстройства и депрессии, оттуда идут сигналы опасности и тревогиНо есть еще одна область мозга, которая также производит окситоцин — опорное ядро краевой полоски миндалевидного тела. Его регулярная активация вызывает расстройства и депрессии, оттуда идут сигналы опасности и тревоги.овоцирует подозрительность, отчужденность и зависть.Когда исследователи ввели гормон непосредственно в те части мозга, с которыми соединяются нейроны опорного ядра краевой полоски миндалины, мыши, обычно не подверженные стрессу, проявили признаки тревожности.Хотя авторы обнаружили нейроны окситоцина в миндалине как у самцов, так и у самок, оказалось, что у последних стресс активнее усиливает выработку гормона. По мнению исследователей, это объясняет, почему у женщин тревожные расстройства возникают чаще и протекают тяжелее, чем у мужчин.

https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html

https://ria.ru/20190416/1552751210.html

https://ria.ru/20200525/1571967196.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейробиология, гормоны, биология, здоровье