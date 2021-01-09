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Наука
https://ria.ru/20210109/oksitotsin-1590645158.html
Ученые раскрыли тайны мужской сексуальности благодаря гормону любви
Ученые раскрыли тайны мужской сексуальности благодаря гормону любви
Раньше считали, что гормон окситоцин вырабатывается преимущественно в женском организме. Но оказалось, что он играет важную роль и в мужской сексуальности. Как... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T08:00
2021-01-09T08:03
наука
нейробиология
гормоны
биология
здоровье
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Раньше считали, что гормон окситоцин вырабатывается преимущественно в женском организме. Но оказалось, что он играет важную роль и в мужской сексуальности. Как этот белок управляет половым поведением и почему гормон спокойствия, эмпатии и доверия иногда вызывает тревожность и подозрительность, разбиралось РИА Новости.Гормон любвиОкситоцин — небольшой белок, пептид из девяти аминокислот. Вырабатывают его определенные клетки мозга — нейроны гипоталамуса. Он влияет на женскую репродуктивную функцию, лактацию и роды, а также определяет модель материнского поведения, поэтому его часто называют "женским" гормоном.Окситоцин воздействует и на психоэмоциональную сферу: делает человека доверчивым и благожелательными, особенно в рамках собственной социальной группы или семьи. Но самая популярная и известная роль окситоцина, благодаря которой он получил название "гормон любви", — связь с репродуктивными функциями, сексуальностью и романтическими эмоциями.Его влияние на женскую сексуальность достаточно хорошо изучено. Доказано, что он стимулирует гладкую мускулатуру матки, увеличивает частоту и амплитуду ее сокращений, усиливает сексуальное возбуждение и оргазм у женщин. Но выяснилось, что у мужчин тоже есть физиологические механизмы, которые контролирует окситоцин.Проверка на крысахОкситоцин передается из мозга в различные части тела с кровью и по нейронным цепочкам через структуры, называемые синапсами. Японские исследователи под руководством профессора Хиротака Сакамото из Университета Окаяма вместе с коллегами из США и Великобритании предположили, что некоторые из окситоциновых цепочек достигают поясничной области и контролируют сексуальные функции у мужчин.Для проверки этой гипотезы авторы ввели гормон любви в позвоночник самцов крыс, что увеличило сексуальную активность животных. Оказалось, окситоцин подстегивает нейроны области спинного мозга под названием спинальный генератор эякуляции (SEG) — эти нейроны управляют мышцами у основания полового члена.Потом ученые ввели животным вещество, подавляющее активность рецепторов окситоцина. Сексуальная активность и число эякуляций у грызунов снизились. По мнению исследователей, это подтверждает ключевую роль гормона любви в половой функции самцов — он полностью оправдывает свое название. Парадокс окситоцинаОднако до конца не ясно: выработка окситоцина — причина или следствие сексуального возбуждения. Американские ученые из Университета Юты подготовили обзор, в котором объединили результаты работ на эту тему за последние двадцать лет. И с удивлением обнаружили: когда добровольцам капали в нос окситоцин, сексуальное возбуждение у них не возрастало в сравнении с контрольной группой. Зато наблюдалась обратная ситуация: при возбуждении у людей независимо от пола уровень окситоцина увеличивался. Гормон способствовал эрекции у мужчин и выделению смазки у женщин.Максимальный уровень гормона любви фиксируется, по данным исследований, во время и после оргазма. У мужчин он обеспечивает быстрый выброс сперматозоидов, а у женщин — стимулирует сокращения матки, помогая мужским половым клеткам достичь цели — яйцеклетки.Уровень окситоцина у мужчин возвращается в норму примерно через полчаса после эякуляции. Именно с этим, по мнению ученых, связано так называемое "чувство насыщения", возникающее сразу после полового акта.Более того, у тех, кто получал окситоцин интраназально перед сексуальным контактом, оргазм был ярче, "чувство насыщения" глубже, и им дольше не хотелось повторять половой акт. Оказалось, гормон отвечает и за расслабленное состояние спокойствия, наступающее у мужчин после секса.Возможно, предполагают авторы обзора, главная задача гормона любви — создание особых ощущений после сексуального контакта. И здесь интересно рассмотреть его воздействие на психоэмоциональную сферу человека в целом.Гормон доверия и … подозрительностиМужчины, участвующие в экспериментах, чаще всего получали окситоцин через нос. Ставить такие опыты на женщинах небезопасно: это вещество сильно влияет на их репродуктивную функцию. Так что психотропное действие гормона лучше изучено именно на мужчинах.Многочисленные исследования выявили, что у мужчин от окситоцина уменьшается беспокойство, напряженность, тревожность, они становятся более открытыми, чаще смотрят собеседнику в глаза, лучше понимают и чувствуют людей, доверяют им. Такое состояние помогает началу и развитию романтических отношений.Недавние эксперименты на мышах показали, что после спаривания и выброса окситоцина самцы становятся спокойнее и смелее, меньше реагируют на факторы стресса и не так активно избегают опасных ситуаций. Ученые связывают это с тем, что основная часть гормона вырабатывается в гипоталамусе — отделе мозга, который регулирует эндокринную систему. Здесь же возникают все связанные с ним положительные чувства.Но есть еще одна область мозга, которая также производит окситоцин — опорное ядро краевой полоски миндалевидного тела. Его регулярная активация вызывает расстройства и депрессии, оттуда идут сигналы опасности и тревогиНо есть еще одна область мозга, которая также производит окситоцин — опорное ядро краевой полоски миндалевидного тела. Его регулярная активация вызывает расстройства и депрессии, оттуда идут сигналы опасности и тревоги.овоцирует подозрительность, отчужденность и зависть.Когда исследователи ввели гормон непосредственно в те части мозга, с которыми соединяются нейроны опорного ядра краевой полоски миндалины, мыши, обычно не подверженные стрессу, проявили признаки тревожности.Хотя авторы обнаружили нейроны окситоцина в миндалине как у самцов, так и у самок, оказалось, что у последних стресс активнее усиливает выработку гормона. По мнению исследователей, это объясняет, почему у женщин тревожные расстройства возникают чаще и протекают тяжелее, чем у мужчин.
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нейробиология, гормоны, биология, здоровье

Ученые раскрыли тайны мужской сексуальности благодаря гормону любви

08:00 09.01.2021 (обновлено: 08:03 09.01.2021)
 
© Depositphotos / photominusМолодая пара возле новогодней елки
Молодая пара возле новогодней елки - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Depositphotos / photominus
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Раньше считали, что гормон окситоцин вырабатывается преимущественно в женском организме. Но оказалось, что он играет важную роль и в мужской сексуальности. Как этот белок управляет половым поведением и почему гормон спокойствия, эмпатии и доверия иногда вызывает тревожность и подозрительность, разбиралось РИА Новости.

Гормон любви

Окситоцин — небольшой белок, пептид из девяти аминокислот. Вырабатывают его определенные клетки мозга — нейроны гипоталамуса. Он влияет на женскую репродуктивную функцию, лактацию и роды, а также определяет модель материнского поведения, поэтому его часто называют "женским" гормоном.
Окситоцин воздействует и на психоэмоциональную сферу: делает человека доверчивым и благожелательными, особенно в рамках собственной социальной группы или семьи. Но самая популярная и известная роль окситоцина, благодаря которой он получил название "гормон любви", — связь с репродуктивными функциями, сексуальностью и романтическими эмоциями.
Его влияние на женскую сексуальность достаточно хорошо изучено. Доказано, что он стимулирует гладкую мускулатуру матки, увеличивает частоту и амплитуду ее сокращений, усиливает сексуальное возбуждение и оргазм у женщин. Но выяснилось, что у мужчин тоже есть физиологические механизмы, которые контролирует окситоцин.
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Проверка на крысах

Окситоцин передается из мозга в различные части тела с кровью и по нейронным цепочкам через структуры, называемые синапсами. Японские исследователи под руководством профессора Хиротака Сакамото из Университета Окаяма вместе с коллегами из США и Великобритании предположили, что некоторые из окситоциновых цепочек достигают поясничной области и контролируют сексуальные функции у мужчин.
Для проверки этой гипотезы авторы ввели гормон любви в позвоночник самцов крыс, что увеличило сексуальную активность животных. Оказалось, окситоцин подстегивает нейроны области спинного мозга под названием спинальный генератор эякуляции (SEG) — эти нейроны управляют мышцами у основания полового члена.
Потом ученые ввели животным вещество, подавляющее активность рецепторов окситоцина. Сексуальная активность и число эякуляций у грызунов снизились. По мнению исследователей, это подтверждает ключевую роль гормона любви в половой функции самцов — он полностью оправдывает свое название.
© Иллюстрация РИА НовостиОкситоцин, вырабатываемый в гипоталамусе, активирует нейроны спинального генератора эякуляции (SEG) посредством взаимодействия рецепторов окситоцина (OXTRs) с нейронами гастрин-высвобождающего пептида (GRP)
Окситоцин, вырабатываемый в гипоталамусе, активирует нейроны спинального генератора эякуляции (SEG) посредством взаимодействия рецепторов окситоцина (OXTRs) с нейронами гастрин-высвобождающего пептида (GRP).Окситоцин управляет половым поведением самцов - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Иллюстрация РИА Новости
Окситоцин, вырабатываемый в гипоталамусе, активирует нейроны спинального генератора эякуляции (SEG) посредством взаимодействия рецепторов окситоцина (OXTRs) с нейронами гастрин-высвобождающего пептида (GRP)

Парадокс окситоцина

Однако до конца не ясно: выработка окситоцина — причина или следствие сексуального возбуждения. Американские ученые из Университета Юты подготовили обзор, в котором объединили результаты работ на эту тему за последние двадцать лет.
И с удивлением обнаружили: когда добровольцам капали в нос окситоцин, сексуальное возбуждение у них не возрастало в сравнении с контрольной группой.
Зато наблюдалась обратная ситуация: при возбуждении у людей независимо от пола уровень окситоцина увеличивался. Гормон способствовал эрекции у мужчин и выделению смазки у женщин.
Максимальный уровень гормона любви фиксируется, по данным исследований, во время и после оргазма. У мужчин он обеспечивает быстрый выброс сперматозоидов, а у женщин — стимулирует сокращения матки, помогая мужским половым клеткам достичь цели — яйцеклетки.
Уровень окситоцина у мужчин возвращается в норму примерно через полчаса после эякуляции. Именно с этим, по мнению ученых, связано так называемое "чувство насыщения", возникающее сразу после полового акта.
Более того, у тех, кто получал окситоцин интраназально перед сексуальным контактом, оргазм был ярче, "чувство насыщения" глубже, и им дольше не хотелось повторять половой акт. Оказалось, гормон отвечает и за расслабленное состояние спокойствия, наступающее у мужчин после секса.
Возможно, предполагают авторы обзора, главная задача гормона любви — создание особых ощущений после сексуального контакта. И здесь интересно рассмотреть его воздействие на психоэмоциональную сферу человека в целом.
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Гормон доверия и … подозрительности

Мужчины, участвующие в экспериментах, чаще всего получали окситоцин через нос. Ставить такие опыты на женщинах небезопасно: это вещество сильно влияет на их репродуктивную функцию. Так что психотропное действие гормона лучше изучено именно на мужчинах.
Многочисленные исследования выявили, что у мужчин от окситоцина уменьшается беспокойство, напряженность, тревожность, они становятся более открытыми, чаще смотрят собеседнику в глаза, лучше понимают и чувствуют людей, доверяют им. Такое состояние помогает началу и развитию романтических отношений.
Недавние эксперименты на мышах показали, что после спаривания и выброса окситоцина самцы становятся спокойнее и смелее, меньше реагируют на факторы стресса и не так активно избегают опасных ситуаций. Ученые связывают это с тем, что основная часть гормона вырабатывается в гипоталамусе — отделе мозга, который регулирует эндокринную систему. Здесь же возникают все связанные с ним положительные чувства.
Но есть еще одна область мозга, которая также производит окситоцин — опорное ядро краевой полоски миндалевидного тела. Его регулярная активация вызывает расстройства и депрессии, оттуда идут сигналы опасности и тревоги
Но есть еще одна область мозга, которая также производит окситоцин — опорное ядро краевой полоски миндалевидного тела. Его регулярная активация вызывает расстройства и депрессии, оттуда идут сигналы опасности и тревоги.овоцирует подозрительность, отчужденность и зависть.
Когда исследователи ввели гормон непосредственно в те части мозга, с которыми соединяются нейроны опорного ядра краевой полоски миндалины, мыши, обычно не подверженные стрессу, проявили признаки тревожности.
Хотя авторы обнаружили нейроны окситоцина в миндалине как у самцов, так и у самок, оказалось, что у последних стресс активнее усиливает выработку гормона. По мнению исследователей, это объясняет, почему у женщин тревожные расстройства возникают чаще и протекают тяжелее, чем у мужчин.
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