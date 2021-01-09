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Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Норильске
Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Норильске
Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин под Норильском и просят не появляться вблизи горы Отдельная, где из-за схода лавины погибла семья из трех человек, РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:25
2021-01-09T11:25
сход лавины под норильском
норильск
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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин под Норильском и просят не появляться вблизи горы Отдельная, где из-за схода лавины погибла семья из трех человек, сообщает мэрия Норильска.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, снегом засыпало несколько строений. Региональное МЧС и следственный комитет ранее сообщили, что в результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным Таймырского гидрометцентра, в воскресенье в Норильске будет преимущество без осадков, видимость хорошая, ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -30…-35, температура воздуха днем -25…-30 мороза.
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сход лавины под норильском, норильск

Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Норильске

11:25 09.01.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин под Норильском и просят не появляться вблизи горы Отдельная, где из-за схода лавины погибла семья из трех человек, сообщает мэрия Норильска.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, снегом засыпало несколько строений. Региональное МЧС и следственный комитет ранее сообщили, что в результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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02:14
ЧП, связанные со сходом лавин в России в 2010-2020 годах
"Управление ГО и ЧС Норильска информирует: в связи с угрозой схода снежных лавин ограничить передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах", - говорится в сообщении.
По данным Таймырского гидрометцентра, в воскресенье в Норильске будет преимущество без осадков, видимость хорошая, ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -30…-35, температура воздуха днем -25…-30 мороза.
 
Сход лавины под НорильскомНорильск
 
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