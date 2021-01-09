https://ria.ru/20210109/norilsk-1592381060.html

Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Норильске

Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Норильске

Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин под Норильском и просят не появляться вблизи горы Отдельная, где из-за схода лавины погибла семья из трех человек, РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T11:25

2021-01-09T11:25

2021-01-09T11:25

сход лавины под норильском

норильск

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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин под Норильском и просят не появляться вблизи горы Отдельная, где из-за схода лавины погибла семья из трех человек, сообщает мэрия Норильска.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, снегом засыпало несколько строений. Региональное МЧС и следственный комитет ранее сообщили, что в результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным Таймырского гидрометцентра, в воскресенье в Норильске будет преимущество без осадков, видимость хорошая, ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -30…-35, температура воздуха днем -25…-30 мороза.

https://ria.ru/20210109/lavina-1592361579.html

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины под норильском, норильск