https://ria.ru/20210109/norilsk-1592371782.html
Спасатели нашли тело мужчины на месте схода лавины под Норильском
Спасатели нашли тело мужчины на месте схода лавины под Норильском
На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T08:46
2021-01-09T08:46
2021-01-09T10:45
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
сход лавины под норильском
норильск
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КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.Лавина сошла в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" после полуночи по местному времени (примерно в 20:30 мск 8 января). Снегом засыпало несколько домиков, в которых были люди — по предварительным данным, одна семья из четырех человек.Одного их них удалось найти живым — это подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже обнаружили тело 38-летней женщины и ее полуторагодовалого сына. Сообщалось также о еще одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.Главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Сейчас спасатели завершают поисковые работы на месте схода лавины в Норильске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.На месте работали более 200 человек и техника.
https://ria.ru/20210109/lavina-1592361579.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасательные работы на месте схода снежной лавины в Норильске
Снежная лавина сошла в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске и завалила пять домиков, в которых могли находиться люди. Об этом сообщили в МЧС России в пятницу. По данным СМИ со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города, в одном из домов могла находиться семья из четырех человек. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина, в свою очередь, уточнила, что люди могли находиться только в одном из строений.
2021-01-09T08:46
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PT0M45S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия, сход лавины под норильском, норильск