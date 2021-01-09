https://ria.ru/20210109/norilsk-1592371782.html

Спасатели нашли тело мужчины на месте схода лавины под Норильском

Спасатели нашли тело мужчины на месте схода лавины под Норильском

На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:46

2021-01-09T08:46

2021-01-09T10:45

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

сход лавины под норильском

норильск

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КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.Лавина сошла в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" после полуночи по местному времени (примерно в 20:30 мск 8 января). Снегом засыпало несколько домиков, в которых были люди — по предварительным данным, одна семья из четырех человек.Одного их них удалось найти живым — это подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже обнаружили тело 38-летней женщины и ее полуторагодовалого сына. Сообщалось также о еще одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.Главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Сейчас спасатели завершают поисковые работы на месте схода лавины в Норильске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.На месте работали более 200 человек и техника.

https://ria.ru/20210109/lavina-1592361579.html

красноярский край

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасательные работы на месте схода снежной лавины в Норильске Снежная лавина сошла в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске и завалила пять домиков, в которых могли находиться люди. Об этом сообщили в МЧС России в пятницу. По данным СМИ со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города, в одном из домов могла находиться семья из четырех человек. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина, в свою очередь, уточнила, что люди могли находиться только в одном из строений. 2021-01-09T08:46 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия, сход лавины под норильском, норильск