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Спасатели нашли тело мужчины на месте схода лавины под Норильском
Спасатели нашли тело мужчины на месте схода лавины под Норильском
На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T08:46
2021-01-09T10:45
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
сход лавины под норильском
норильск
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КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.Лавина сошла в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" после полуночи по местному времени (примерно в 20:30 мск 8 января). Снегом засыпало несколько домиков, в которых были люди — по предварительным данным, одна семья из четырех человек.Одного их них удалось найти живым — это подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже обнаружили тело 38-летней женщины и ее полуторагодовалого сына. Сообщалось также о еще одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.Главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Сейчас спасатели завершают поисковые работы на месте схода лавины в Норильске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.На месте работали более 200 человек и техника.
https://ria.ru/20210109/lavina-1592361579.html
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Спасательные работы на месте схода снежной лавины в Норильске
Снежная лавина сошла в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске и завалила пять домиков, в которых могли находиться люди. Об этом сообщили в МЧС России в пятницу. По данным СМИ со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города, в одном из домов могла находиться семья из четырех человек. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина, в свою очередь, уточнила, что люди могли находиться только в одном из строений.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия, сход лавины под норильском, норильск

Спасатели нашли тело мужчины на месте схода лавины под Норильском

08:46 09.01.2021 (обновлено: 10:45 09.01.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. На месте схода лавины в Норильске нашли тело 45-летнего мужчины, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Лавина сошла в районе норильского горнолыжного комплекса "Гора отдельная" после полуночи по местному времени (примерно в 20:30 мск 8 января). Снегом засыпало несколько домиков, в которых были люди — по предварительным данным, одна семья из четырех человек.
Одного их них удалось найти живым — это подросток, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже обнаружили тело 38-летней женщины и ее полуторагодовалого сына.
Сообщалось также о еще одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.
Главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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02:14
ЧП, связанные со сходом лавин в России в 2010-2020 годах
Сейчас спасатели завершают поисковые работы на месте схода лавины в Норильске, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

"Поисковые работы завершаются", — сказала официальный представитель главка.

На месте работали более 200 человек и техника.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествияСход лавины под НорильскомНорильск
 
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