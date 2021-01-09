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Эксперт рассказал, как защитить данные от мошенников
Эксперт рассказал, как защитить данные от мошенников
Своевременное обновление операционной системы смартфона, периодическая проверка предоставления прав доступа и сложные пароли могут защитить данные россиян от... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:43
2021-01-09T13:43
наталья иванова
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Своевременное обновление операционной системы смартфона, периодическая проверка предоставления прав доступа и сложные пароли могут защитить данные россиян от злоумышленников, заявила РИА Новости эксперт компании Cross Technologies, консультант по информационной безопасности Наталья Иванова.К примеру, если посетителю фитнес-клуба позвонили из находящегося этажом ниже массажного салона, то данные салону мог передать сам фитнес-клуб. В таком случае стоит перечитать свой договор с клубом. "И в случае если вы не давали согласия на передачу своих персональных данных массажному салону, можете писать жалобу в Роскомнадзор, предварительно поговорив с руководством фитнес-клуба. Или же массажный салон воспользовался различными технологиями, связанными с идентификацией геолокации пользователей, что также является воровством личных данных", - отметила эксперт."Не стоит скачивать приложения с недостоверных источников. Используйте только официальные маркеты приложений, такие как Google Play, App Store. Не забывайте обновлять приложения, так как в них, как и в операционной системе, могут быть уязвимости, которые регулярно исправляют, поэтому важно иметь свежую версию приложений. Обязательно следите за тем, какие права предоставляете приложениям! Если вы считаете, что приложение требует предоставления избыточных прав, то следует отказать в их предоставлении, а если без них приложение использовать невозможно, то вовсе отказаться от его использования", - отметила она.Если смартфон стал быстро разряжаться, причиной может быть подозрительная активность приложений. "Например, если вы в данный момент ничего не скачиваете на телефон, а ваш "проводник" потребляет большое количество зарядки, то стоит проверить, какие процессы там происходят, и, в случае надобности, приостановить их. Особое внимание необходимо обратить на пароли. Они должны быть сложные, желательно различные для каждого сервиса. Не забывайте их регулярно обновлять. Используйте пароли, основанные на ваших биометрических данных – отпечаток пальца, сканер лица. Также используйте двухфакторную аутентификацию", - подытожила эксперт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наталья иванова, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

Эксперт рассказал, как защитить данные от мошенников

13:43 09.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Сотрудник в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Своевременное обновление операционной системы смартфона, периодическая проверка предоставления прав доступа и сложные пароли могут защитить данные россиян от злоумышленников, заявила РИА Новости эксперт компании Cross Technologies, консультант по информационной безопасности Наталья Иванова.
"Как правило, персональные данные крадут для продажи, с целью осуществления "холодных" звонков и различных коммерческих предложений. По таким внезапным предложениям и можно понять, что данные были слиты", - сообщила она.
К примеру, если посетителю фитнес-клуба позвонили из находящегося этажом ниже массажного салона, то данные салону мог передать сам фитнес-клуб. В таком случае стоит перечитать свой договор с клубом. "И в случае если вы не давали согласия на передачу своих персональных данных массажному салону, можете писать жалобу в Роскомнадзор, предварительно поговорив с руководством фитнес-клуба. Или же массажный салон воспользовался различными технологиями, связанными с идентификацией геолокации пользователей, что также является воровством личных данных", - отметила эксперт.
"Первое, что необходимо сделать, чтобы защитить свои данные – поддерживать операционную систему смартфона в актуальном стоянии. Не пренебрегайте обновлениями, так как в новых версиях могут быть устранены уязвимости, выявленные раннее и, возможно, опубликованные в открытом доступе", - рекомендует она. Стоит также проверить Root-права на телефоне, поскольку через них злоумышленник может использовать любую информацию из смартфона.
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"Не стоит скачивать приложения с недостоверных источников. Используйте только официальные маркеты приложений, такие как Google Play, App Store. Не забывайте обновлять приложения, так как в них, как и в операционной системе, могут быть уязвимости, которые регулярно исправляют, поэтому важно иметь свежую версию приложений. Обязательно следите за тем, какие права предоставляете приложениям! Если вы считаете, что приложение требует предоставления избыточных прав, то следует отказать в их предоставлении, а если без них приложение использовать невозможно, то вовсе отказаться от его использования", - отметила она.
Если смартфон стал быстро разряжаться, причиной может быть подозрительная активность приложений. "Например, если вы в данный момент ничего не скачиваете на телефон, а ваш "проводник" потребляет большое количество зарядки, то стоит проверить, какие процессы там происходят, и, в случае надобности, приостановить их. Особое внимание необходимо обратить на пароли. Они должны быть сложные, желательно различные для каждого сервиса. Не забывайте их регулярно обновлять. Используйте пароли, основанные на ваших биометрических данных – отпечаток пальца, сканер лица. Также используйте двухфакторную аутентификацию", - подытожила эксперт.
 
Наталья ИвановаGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
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