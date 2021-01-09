Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210109/miting-1592421713.html
В Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек
В Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек
Лондонская полиция задержала 12 человек за участие в митинге в нарушение карантинных ограничений, сообщил Скотланд-Ярд. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T20:35
2021-01-09T20:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотленд-ярд
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586758348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c15ec0a32f320111ac1cbe7503dc46a.jpg
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция задержала 12 человек за участие в митинге в нарушение карантинных ограничений, сообщил Скотланд-Ярд.В субботу на юго-западе Лондона около 20 человек попытались провести акцию протеста против карантина. Прибывшая на место полиция задержала 12 человек за нарушение санитарных правил. В Британии из-за распространения коронавируса запрещены встречи более двух людей, проживающих в разных домовладениях на свежем воздухе, а также групповые прогулки и коллективные занятия спортом.По сообщению Скотланд-Ярда, задержанные были доставлены в местный полицейский участок. Им грозит штраф не менее 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина. Организатору акции, если он будет установлен, грозит штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.В субботу количество умерших от коронавируса в Британии за всю пандемию превысило 80 тысяч, заразившихся - три миллиона человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586758348_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_e556d3cb8451e94a5d056ac092e4732e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, скотленд-ярд, лондон, в мире

В Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек

20:35 09.01.2021
 
© РИА Новости / Густаво ВальентеПолиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне
Полиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция задержала 12 человек за участие в митинге в нарушение карантинных ограничений, сообщил Скотланд-Ярд.
В субботу на юго-западе Лондона около 20 человек попытались провести акцию протеста против карантина. Прибывшая на место полиция задержала 12 человек за нарушение санитарных правил. В Британии из-за распространения коронавируса запрещены встречи более двух людей, проживающих в разных домовладениях на свежем воздухе, а также групповые прогулки и коллективные занятия спортом.

"Сбор для проведения протеста не является исключением из правил, и те, кто собираются участвовать в таких мероприятиях, могут столкнуться с действиями полиции", - говорится в сообщении полиции.

По сообщению Скотланд-Ярда, задержанные были доставлены в местный полицейский участок. Им грозит штраф не менее 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина. Организатору акции, если он будет установлен, грозит штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.
В субботу количество умерших от коронавируса в Британии за всю пандемию превысило 80 тысяч, заразившихся - три миллиона человек.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотленд-ЯрдЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Названы главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса
07:19Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ
07:06Зарубежные СМИ заметили "исчезновение" китайского миллиардера Джека Ма
06:49Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто
06:28App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение
06:06Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год
05:50NYT нашла сходства между захватом Капитолия и событиями в Донбассе
05:47Во всем Казахстане началось голосование на парламентских выборах
05:45CNN: Пенс допустил возможность использования 25-й поправки против Трампа
05:30Индонезийские спасители обнаружили части тел после крушения Boeing 737
05:25В Киргизии начались выборы президента
05:23США призвали мир осудить Иран в случае высылки инспекторов МАГАТЭ
05:22Российский водитель едва не утонул на автомойке
05:07Почти 200 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
04:35Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов
03:10NBC: вице-президент Пенс посетит инаугурацию Байдена
03:05Журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко
02:52Зеленский мог привиться российской вакциной, заявил депутат Рады
02:24Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине "Спутник V"
02:16Fox News: сенатор-республиканец заявил, что Трамп заслужил импичмент
Лента новостейМолния