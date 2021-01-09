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В Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек

В Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек

Лондонская полиция задержала 12 человек за участие в митинге в нарушение карантинных ограничений, сообщил Скотланд-Ярд. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T20:35

2021-01-09T20:35

2021-01-09T20:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

скотленд-ярд

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция задержала 12 человек за участие в митинге в нарушение карантинных ограничений, сообщил Скотланд-Ярд.В субботу на юго-западе Лондона около 20 человек попытались провести акцию протеста против карантина. Прибывшая на место полиция задержала 12 человек за нарушение санитарных правил. В Британии из-за распространения коронавируса запрещены встречи более двух людей, проживающих в разных домовладениях на свежем воздухе, а также групповые прогулки и коллективные занятия спортом.По сообщению Скотланд-Ярда, задержанные были доставлены в местный полицейский участок. Им грозит штраф не менее 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина. Организатору акции, если он будет установлен, грозит штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.В субботу количество умерших от коронавируса в Британии за всю пандемию превысило 80 тысяч, заразившихся - три миллиона человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

лондон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, скотленд-ярд, лондон, в мире