В Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек
© РИА Новости / Густаво ВальентеПолиция задерживает протестующего против мер по борьбе с коронавирусом у Кингс-Кросс-Сент-Панкрас в Лондоне
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция задержала 12 человек за участие в митинге в нарушение карантинных ограничений, сообщил Скотланд-Ярд.
В субботу на юго-западе Лондона около 20 человек попытались провести акцию протеста против карантина. Прибывшая на место полиция задержала 12 человек за нарушение санитарных правил. В Британии из-за распространения коронавируса запрещены встречи более двух людей, проживающих в разных домовладениях на свежем воздухе, а также групповые прогулки и коллективные занятия спортом.
"Сбор для проведения протеста не является исключением из правил, и те, кто собираются участвовать в таких мероприятиях, могут столкнуться с действиями полиции", - говорится в сообщении полиции.
По сообщению Скотланд-Ярда, задержанные были доставлены в местный полицейский участок. Им грозит штраф не менее 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина. Организатору акции, если он будет установлен, грозит штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.
В субботу количество умерших от коронавируса в Британии за всю пандемию превысило 80 тысяч, заразившихся - три миллиона человек.
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