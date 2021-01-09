https://ria.ru/20210109/mir-1592384083.html

Эксперт рассказал, как достичь мира на Корейском полуострове

Эксперт рассказал, как достичь мира на Корейском полуострове

Ради мирного процесса на Корейском полуострове необходимо выработать новый подход, сосредоточенный на сдерживании вооружений, а не полной денуклеаризации,... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T12:02

2021-01-09T12:02

2021-01-09T12:02

ким чен ын

совет безопасности оон

южная корея

китай

кндр (северная корея)

сша

в мире

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СЕУЛ, 9 янв - РИА Новости. Ради мирного процесса на Корейском полуострове необходимо выработать новый подход, сосредоточенный на сдерживании вооружений, а не полной денуклеаризации, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.В КНДР проходит восьмой съезд партии, где подводятся итоги прошедших пяти лет и ставятся цели на будущее. Лидер страны Ким Чен Ын уже четыре дня выступает с докладом, в котором рассказал о достижениях страны и планах будущего развития, включая оборону и внешние связи.Он добавил, что посыл доклада Ким Чен Ына в отношении Южной Кореи и США подразумевает, что, если те не предпримут каких-то конкретных и активных действий ради диалога, страна продолжит развивать ядерные вооружения в прежнем темпе и даже быстрее. Такой подход скорее рассчитан на ожидание, что оппоненты так и не смогут чего-либо предпринять.Ким Чен Ын в своем докладе заявил, что в случае неверного поведения Южной Кореи отношения "замерзнут" и стороны будут испытывать "боль разделения" в обстановке "угрозы войны". Лидер КНДР назвал все предложения Южной Кореи по сотрудничеству с Севером, такие как совместная борьба с вирусом, гуманитарное сотрудничество и индивидуальные туристические поездки – "несущественными". По мнению профессора Университета Вонгван, директора Центра политики и дипломатии Кореи и Китая Чхве Чжэ Дока, Южной Корее важно работать над поиском лазеек в трактовке санкций СБ ООН, которые позволят заняться воссоединением железных дорог Севера и Юга.Лидер КНДР Ким Чен Ын на восьмом съезде партии в докладе заявил, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологии нанесения превентивных и ответных ударов, завершила разработку новой ядерной субмарины и исследование создания гиперзвуковых управляемых боеголовок, в будущем увеличит дальность полета своих ракет до 15 тысяч километров, а также начнет использовать в разведке военный спутник и беспилотники с дальностью полета 500 километров. Лидер КНДР также отметил, что будет развивать отношения с РФ и Китаем, а в плане отношений с Южной Кореей и США все зависит от поведения этих стран.

https://ria.ru/20210109/shans-1592369212.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/kndr-1592381941.html

южная корея

китай

кндр (северная корея)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ким чен ын, совет безопасности оон, южная корея, китай, кндр (северная корея), сша, в мире