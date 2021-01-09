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Эксперт рассказал, как достичь мира на Корейском полуострове
Эксперт рассказал, как достичь мира на Корейском полуострове
Ради мирного процесса на Корейском полуострове необходимо выработать новый подход, сосредоточенный на сдерживании вооружений, а не полной денуклеаризации,... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T12:02
2021-01-09T12:02
ким чен ын
совет безопасности оон
южная корея
китай
кндр (северная корея)
сша
в мире
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СЕУЛ, 9 янв - РИА Новости. Ради мирного процесса на Корейском полуострове необходимо выработать новый подход, сосредоточенный на сдерживании вооружений, а не полной денуклеаризации, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.В КНДР проходит восьмой съезд партии, где подводятся итоги прошедших пяти лет и ставятся цели на будущее. Лидер страны Ким Чен Ын уже четыре дня выступает с докладом, в котором рассказал о достижениях страны и планах будущего развития, включая оборону и внешние связи.Он добавил, что посыл доклада Ким Чен Ына в отношении Южной Кореи и США подразумевает, что, если те не предпримут каких-то конкретных и активных действий ради диалога, страна продолжит развивать ядерные вооружения в прежнем темпе и даже быстрее. Такой подход скорее рассчитан на ожидание, что оппоненты так и не смогут чего-либо предпринять.Ким Чен Ын в своем докладе заявил, что в случае неверного поведения Южной Кореи отношения "замерзнут" и стороны будут испытывать "боль разделения" в обстановке "угрозы войны". Лидер КНДР назвал все предложения Южной Кореи по сотрудничеству с Севером, такие как совместная борьба с вирусом, гуманитарное сотрудничество и индивидуальные туристические поездки – "несущественными". По мнению профессора Университета Вонгван, директора Центра политики и дипломатии Кореи и Китая Чхве Чжэ Дока, Южной Корее важно работать над поиском лазеек в трактовке санкций СБ ООН, которые позволят заняться воссоединением железных дорог Севера и Юга.Лидер КНДР Ким Чен Ын на восьмом съезде партии в докладе заявил, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологии нанесения превентивных и ответных ударов, завершила разработку новой ядерной субмарины и исследование создания гиперзвуковых управляемых боеголовок, в будущем увеличит дальность полета своих ракет до 15 тысяч километров, а также начнет использовать в разведке военный спутник и беспилотники с дальностью полета 500 километров. Лидер КНДР также отметил, что будет развивать отношения с РФ и Китаем, а в плане отношений с Южной Кореей и США все зависит от поведения этих стран.
https://ria.ru/20210109/shans-1592369212.html
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ким чен ын, совет безопасности оон, южная корея, китай, кндр (северная корея), сша, в мире

Эксперт рассказал, как достичь мира на Корейском полуострове

12:02 09.01.2021
 
© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 9 янв - РИА Новости. Ради мирного процесса на Корейском полуострове необходимо выработать новый подход, сосредоточенный на сдерживании вооружений, а не полной денуклеаризации, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.
В КНДР проходит восьмой съезд партии, где подводятся итоги прошедших пяти лет и ставятся цели на будущее. Лидер страны Ким Чен Ын уже четыре дня выступает с докладом, в котором рассказал о достижениях страны и планах будущего развития, включая оборону и внешние связи.
"Учитывая, что в докладе Ким Чен Ына подробно описано усиление военно-оборонной способности и развитие военной промышленности, теперь подход к межкорейским отношениям и мирному процессу на Корейском полуострове должен осуществляться в ключе ограничения вооружений (а не полного разоружения – ред.)", - отметил эксперт в комментарии РИА Новости, подчеркнув необходимость разработки концепции подхода к мирному процессу с точки зрения военной безопасности.
Он добавил, что посыл доклада Ким Чен Ына в отношении Южной Кореи и США подразумевает, что, если те не предпримут каких-то конкретных и активных действий ради диалога, страна продолжит развивать ядерные вооружения в прежнем темпе и даже быстрее. Такой подход скорее рассчитан на ожидание, что оппоненты так и не смогут чего-либо предпринять.
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
07:34
КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения
"Северная Корея больше всего не любит, когда есть только слова, а дел нет. Если не собирались выполнять обещания, не стоило и говорить о них. Ким Чен Ын сказал, что в зависимости от того, как теперь будет действовать Южная Корея, КНДР может "начать заново" исполнение "заветного желания" о благополучии и мире единой нации. Но хотелось бы спросить, что вообще может сделать южнокорейское правительство, и хватит ли у него храбрости что-то сделать? Не думаю, что КНДР говорила, не осознавая этого", - пояснил профессор. В итоге единственным выходом станет прекращение требований полной денуклеаризации.
Ким Чен Ын в своем докладе заявил, что в случае неверного поведения Южной Кореи отношения "замерзнут" и стороны будут испытывать "боль разделения" в обстановке "угрозы войны". Лидер КНДР назвал все предложения Южной Кореи по сотрудничеству с Севером, такие как совместная борьба с вирусом, гуманитарное сотрудничество и индивидуальные туристические поездки – "несущественными". По мнению профессора Университета Вонгван, директора Центра политики и дипломатии Кореи и Китая Чхве Чжэ Дока, Южной Корее важно работать над поиском лазеек в трактовке санкций СБ ООН, которые позволят заняться воссоединением железных дорог Севера и Юга.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на восьмом съезде партии в докладе заявил, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологии нанесения превентивных и ответных ударов, завершила разработку новой ядерной субмарины и исследование создания гиперзвуковых управляемых боеголовок, в будущем увеличит дальность полета своих ракет до 15 тысяч километров, а также начнет использовать в разведке военный спутник и беспилотники с дальностью полета 500 километров. Лидер КНДР также отметил, что будет развивать отношения с РФ и Китаем, а в плане отношений с Южной Кореей и США все зависит от поведения этих стран.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на 8-ом Конгрессе Рабочей партии в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
11:35
"Пример модернизации". В КНДР разработали новую ядерную подлодку
 
Ким Чен ЫнСовет Безопасности ООНЮжная КореяКитайКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
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