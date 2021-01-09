https://ria.ru/20210109/minimum-1592375522.html

Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля

Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля

Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T10:06

2021-01-09T10:06

2021-01-09T11:17

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров – 10 022 рубля.Постановление вступило в силу с 1 января.В пресс-службе правительства напомнили, что с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как до этого. Кроме того, если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода. Так, с нового года это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет. Кроме того, в России изменили и методику расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Ежегодное установление величины прожиточного минимума и МРОТ должно получать поддержку профсоюзов и работодателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/bolnichnyy-1591517065.html

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михаил мишустин, россия, общество