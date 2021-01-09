Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210109/minimum-1592375522.html
Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля
Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля
Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T10:06
2021-01-09T11:17
михаил мишустин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров – 10 022 рубля.Постановление вступило в силу с 1 января.В пресс-службе правительства напомнили, что с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как до этого. Кроме того, если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода. Так, с нового года это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет. Кроме того, в России изменили и методику расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Ежегодное установление величины прожиточного минимума и МРОТ должно получать поддержку профсоюзов и работодателей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/bolnichnyy-1591517065.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, россия, общество

Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля

10:06 09.01.2021 (обновлено: 11:17 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 702 рубля, для детей — 11 303, для пенсионеров – 10 022 рубля.
Постановление вступило в силу с 1 января.
В пресс-службе правительства напомнили, что с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как до этого. Кроме того, если раньше прожиточный минимум рассчитывали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода.
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 10:27
В срок и в полном объеме. Ниже МРОТ больничный уже не будет
Так, с нового года это соотношение составляет 44,2 процента. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.
Кроме того, в России изменили и методику расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ теперь зависит от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42 процента. Причем МРОТ не может снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты.
Ежегодное установление величины прожиточного минимума и МРОТ должно получать поддержку профсоюзов и работодателей.
Что изменится в России с 1 января 2021 года - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 14:04Инфографика
Что изменится в России с 1 января 2021 года
 
Михаил МишустинРоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния