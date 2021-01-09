Илон Маск продаст все имущество ради колонизации Марса
22:25 09.01.2021 (обновлено: 22:46 09.01.2021)
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Илон Маск в интервью Business Insider заявил о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе.
"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний", — цитирует его издание.
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Он также отметил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным. Сообщается, что в прошлом году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости.
"Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", — приводит его слова Business Insider.
По мнению Маска, продажа имущества станет доказательством того, что его намерения относительно Марса серьезны. В декабре минувшего года он отмечал, что считает реальной отправку человека на эту планету в ближайшие шесть лет.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Илон Маск обошел Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 188,5 миллиарда долларов, за последний год оно выросло на 150 миллиардов.
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