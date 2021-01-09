https://ria.ru/20210109/mars-1592426483.html

Илон Маск продаст все имущество ради колонизации Марса

Илон Маск продаст все имущество ради колонизации Марса

Илон Маск в интервью Business Insider заявил о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T22:25

2021-01-09T22:25

2021-01-09T22:46

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Илон Маск в интервью Business Insider заявил о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе."У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний", — цитирует его издание.Он также отметил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным. Сообщается, что в прошлом году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости."Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", — приводит его слова Business Insider.По мнению Маска, продажа имущества станет доказательством того, что его намерения относительно Марса серьезны. В декабре минувшего года он отмечал, что считает реальной отправку человека на эту планету в ближайшие шесть лет.Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Илон Маск обошел Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 188,5 миллиарда долларов, за последний год оно выросло на 150 миллиардов.

https://ria.ru/20201229/mask-1591474913.html

https://ria.ru/20201207/poklonskaya-1588040482.html

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илон маск, космос, tesla motors, марс, космос - риа наука, spacex, в мире