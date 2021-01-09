Дмитрий Маликов заявил о "победе" над Трампом
20:43 09.01.2021 (обновлено: 21:15 09.01.2021)
Дмитрий Маликов. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский певец и композитор Дмитрий Маликов пошутил в Twitter о "победе" над президентом США Дональдом Трампом после заморозки аккаунта главы государства в соцсети.
"Трампа слили, теперь я намбер ван ("номер один". — Прим. ред.) в твиттере. Официально!" — написал он.
Подписчики певца поиронизировали над записью, спросив артиста, когда можно будет увидеть его концерт в Капитолии, а также предположили, что именно он отправлял жалобы на аккаунт президента, чтобы "захватить" соцсеть.
В 2017 году Дмитрий Маликов записал композицию под названием "Император Твиттера", в которой спел о новой волне своей популярности среди молодежи благодаря аккаунту на платформе.
Учетную запись Дональда Трампа на постоянной основе заморозили после штурма Капитолия его сторонниками. Поводом для блокировки стал "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе другие соцсети, в частности Facebook и Instagram, закрывали доступ к профилям президента США на различные сроки. Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия, в результате которого погибли несколько человек. Демократы в нижней палате также считают, что президент спровоцировал протестующих, и представили проект импичмента. Трамп же не признает итоги выборов, но пообещал обеспечить мирную передачу власти.