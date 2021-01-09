https://ria.ru/20210109/malikov-1592422487.html

Дмитрий Маликов заявил о "победе" над Трампом

Дмитрий Маликов заявил о "победе" над Трампом

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов пошутил в Twitter о "победе" над президентом США Дональдом Трампом после заморозки аккаунта главы государства в... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T20:43

2021-01-09T20:43

2021-01-09T21:15

шоубиз

капитолий

дональд трамп

дмитрий маликов

сша

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/44809/05/448090574_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_96f91358445531277b412a26f0fb52bb.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский певец и композитор Дмитрий Маликов пошутил в Twitter о "победе" над президентом США Дональдом Трампом после заморозки аккаунта главы государства в соцсети."Трампа слили, теперь я намбер ван ("номер один". — Прим. ред.) в твиттере. Официально!" — написал он.Подписчики певца поиронизировали над записью, спросив артиста, когда можно будет увидеть его концерт в Капитолии, а также предположили, что именно он отправлял жалобы на аккаунт президента, чтобы "захватить" соцсеть.В 2017 году Дмитрий Маликов записал композицию под названием "Император Твиттера", в которой спел о новой волне своей популярности среди молодежи благодаря аккаунту на платформе.Учетную запись Дональда Трампа на постоянной основе заморозили после штурма Капитолия его сторонниками. Поводом для блокировки стал "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе другие соцсети, в частности Facebook и Instagram, закрывали доступ к профилям президента США на различные сроки. Компании считают, что его слова о фальсификациях на выборах сподвигли протестующих на штурм Капитолия, в результате которого погибли несколько человек. Демократы в нижней палате также считают, что президент спровоцировал протестующих, и представили проект импичмента. Трамп же не признает итоги выборов, но пообещал обеспечить мирную передачу власти.

https://ria.ru/20210109/nhfvg-1592418544.html

https://ria.ru/20210109/twitter-1592366975.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, дмитрий маликов, сша, twitter, в мире