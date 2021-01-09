https://ria.ru/20210109/lavina-1592394715.html

Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина

Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина

Комиссия по предупреждению ЧС запретила посещение горы Отдельной в районе Норильска, где сошла лавина и погибли три человека, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:31

2021-01-09T14:31

2021-01-09T14:38

сход лавины под норильском

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Комиссия по предупреждению ЧС запретила посещение горы Отдельной в районе Норильска, где сошла лавина и погибли три человека, сообщает пресс-служба мэрии.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После было найдено тело женщины 38 лет и ее маленького сына и 45-летнего мужа. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы завершены. В Норильске 10 января объявлен днем траура."В связи с угрозой повторного схода лавины категорически запрещается посещение горы Отдельная у границы горнолыжного комплекса. Такое решение сегодня принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Норильска под председательством начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина. Также будет ограничено передвижение в районах горы Отдельная, ущелья реки Талнах и ВС-10", - говорится в сообщении.Комиссия приняла решение обесточить территорию СТК "Гора Отдельная", а также установить полицейские посты для пресечения возможных проникновений на указанные территории и информационно-запрещающие знаки.

норильск

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Момент обнаружения тела одного из погибших на месте схода лавины в Норильске Спасатели завершают поисковые работы на месте схода лавины в Норильске. На видео от ГУМЧС – момент обнаружения тела одного из погибших. 2021-01-09T14:31 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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