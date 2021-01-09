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Попавший под лавину в Норильске подросток находится в реанимации
Попавший под лавину в Норильске подросток находится в реанимации
Подросток, выживший после схода лавины под Норильском, находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:17
2021-01-09T13:19
сход лавины под норильском
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Подросток, выживший после схода лавины под Норильском, находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После было найдено тело женщины 38 лет и ее маленького сына и 45-летнего мужа. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы завершены.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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60
Спасатели эвакуируют найденного под завалом человека
Молодой парень обнаружен на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске и передан врачам. Об этом сообщили в МЧС России в пятницу. Ранее стало известно о сходе снежной лавины, которая засыпала несколько домиков горнолыжного комплекса. В МЧС сообщается, что под завалами оказалось до шести строений. По первоначальной информации ведомства, снегом засыпало пять домиков.
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видео, сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия
Попавший под лавину в Норильске подросток находится в реанимации
КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Подросток, выживший после схода лавины под Норильском, находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
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Попавший под лавину в Норильске подросток находится в реанимации

13:17 09.01.2021 (обновлено: 13:19 09.01.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкДом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Подросток, выживший после схода лавины под Норильском, находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После было найдено тело женщины 38 лет и ее маленького сына и 45-летнего мужа. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы завершены.
"Мальчик обследован, ему оказана необходимая помощь и он в реанимации. Его состояние тяжелое, но стабильное", - сказала собеседница агентства.
 
Сход лавины под НорильскомКрасноярский крайНорильскПроисшествия
 
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