https://ria.ru/20210109/lavina-1592389203.html

Попавший под лавину в Норильске подросток находится в реанимации

Попавший под лавину в Норильске подросток находится в реанимации

Подросток, выживший после схода лавины под Норильском, находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T13:17

2021-01-09T13:17

2021-01-09T13:19

сход лавины под норильском

красноярский край

норильск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592371882_0:118:1025:694_1920x0_80_0_0_8762fdc4f6e507b26e333299f0f167f2.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 янв - РИА Новости. Подросток, выживший после схода лавины под Норильском, находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После было найдено тело женщины 38 лет и ее маленького сына и 45-летнего мужа. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы завершены.

красноярский край

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели эвакуируют найденного под завалом человека Молодой парень обнаружен на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске и передан врачам. Об этом сообщили в МЧС России в пятницу. Ранее стало известно о сходе снежной лавины, которая засыпала несколько домиков горнолыжного комплекса. В МЧС сообщается, что под завалами оказалось до шести строений. По первоначальной информации ведомства, снегом засыпало пять домиков. 2021-01-09T13:17 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия