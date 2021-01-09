https://ria.ru/20210109/lavina-1592388741.html

МЧС опровергло данные об угрозе схода лавины в Норильске

МЧС опровергло данные об угрозе схода лавины в Норильске

ЕДДС Норильска сообщает, что угрозы повторного схода лавины под Норильском нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T13:05

2021-01-09T13:05

2021-01-09T13:05

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. ЕДДС Норильска сообщает, что угрозы повторного схода лавины под Норильском нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. Найдены тела трех погибших – женщины, мужчины и маленького ребенка. Также был найден подросток, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Ранее в мэрии Норильска сообщили, что угроза нового схода сохраняется, и попросили жителей ограничить движение в данном районе.

https://ria.ru/20210109/lavina-1592361579.html

норильск

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия