https://ria.ru/20210109/lavina-1592375103.html

СК заменил на более тяжелую статью в деле после схода лавины в Норильске

СК заменил на более тяжелую статью в деле после схода лавины в Норильске

Следователи в связи увеличением числа погибших до трех человек после схода лавины в Норильске изменили часть статьи уголовного дела на более тяжелую, сообщили... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T10:02

2021-01-09T10:02

2021-01-09T10:02

сход лавины под норильском

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Следователи в связи увеличением числа погибших до трех человек после схода лавины в Норильске изменили часть статьи уголовного дела на более тяжелую, сообщили журналистам в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее региональное МЧС и следственный комитет сообщили, что в результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация. Устанавливается принадлежность строений, будет дана оценка правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования.

https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html

красноярский край

норильск

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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия