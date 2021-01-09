СК заменил на более тяжелую статью в деле после схода лавины в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Следователи в связи увеличением числа погибших до трех человек после схода лавины в Норильске изменили часть статьи уголовного дела на более тяжелую, сообщили журналистам в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее региональное МЧС и следственный комитет сообщили, что в результате схода лавины погибли три человека: мужчина, женщина и их маленький ребенок. Также нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), которое позднее переквалифицировано на ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) в связи с увеличением числа погибших", - уточнили в региональном главке.
В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация. Устанавливается принадлежность строений, будет дана оценка правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования.