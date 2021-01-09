https://ria.ru/20210109/lavina-1592369364.html

Прокуратура начала проверку после схода лавины под Норильском

Прокуратура начала проверку после схода лавины под Норильском

Прокуроры координируют работу на месте схода лавины в Норильске, по этому поводу проводится прокурорская проверка, сообщили журналистам в прокуратуре региона. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T07:36

2021-01-09T07:36

2021-01-09T07:38

сход лавины под норильском

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуроры координируют работу на месте схода лавины в Норильске, по этому поводу проводится прокурорская проверка, сообщили журналистам в прокуратуре региона.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После было найдено тело женщины 38 лет. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По его словам, в настоящее время спасён один человек, ведутся работы по поиску других людей, оказавшихся под снегом.", - сказал собеседник агентства.Ранее следователи сообщали, что в данный момент продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html

красноярский край

норильск

красноярск

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2021

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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия