Прокуратура начала проверку после схода лавины под Норильском
07:36 09.01.2021 (обновлено: 07:38 09.01.2021)
КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Прокуроры координируют работу на месте схода лавины в Норильске, по этому поводу проводится прокурорская проверка, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После было найдено тело женщины 38 лет. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи со сходом лавины в районе Талнах Норильска. По предварительным данным, требующим дополнительной проверки, под снегом оказалось пять домиков. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Норильска, которые координируют работу правоохранительных органов по установлению всех причин и обстоятельств происшествия", - сообщил представитель прокуратуры.
По его словам, в настоящее время спасён один человек, ведутся работы по поиску других людей, оказавшихся под снегом.", - сказал собеседник агентства.
Ранее следователи сообщали, что в данный момент продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.