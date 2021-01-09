https://ria.ru/20210109/lavina-1592369013.html

Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском

Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском

На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело ребенка, сообщили РИА Новости в главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T07:32

2021-01-09T07:32

2021-01-09T08:44

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сход лавины под норильском

красноярский край

норильск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592370373_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_534f4a78e37611c6e0215a1b5303eafb.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело ребенка, сообщили РИА Новости в главке Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии."Предположительно, это сын погибшей женщины. В настоящее время ведутся поиски 45-летнего мужчины", — сказала официальный представитель ведомства Ольга Шаманская.Она добавила, что лавина протащила один из домиков на 200 метров по склону.Лавина сошла накануне, около 20:30 мск, в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная". Снегом засыпало несколько домиков, в одном из которых были люди. Спасателям удалось найти под снежными завалами подростка, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Затем обнаружили тело женщины 38 лет.Следователи возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html

красноярский край

норильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасательные работы на месте схода снежной лавины в Норильске Снежная лавина сошла в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске и завалила пять домиков, в которых могли находиться люди. Об этом сообщили в МЧС России в пятницу. По данным СМИ со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу города, в одном из домов могла находиться семья из четырех человек. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина, в свою очередь, уточнила, что люди могли находиться только в одном из строений. 2021-01-09T07:32 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия