https://ria.ru/20210109/lavina-1592367305.html
В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
После схода лавины в Норильске помощь медиков потребовалась двум пострадавшим, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T05:59
2021-01-09T05:59
2021-01-09T05:59
сход лавины под норильском
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. После схода лавины в Норильске помощь медиков потребовалась двум пострадавшим, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он в тяжелом состоянии госпитализирован. После было найдено тело женщины 38 лет. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасностиРанее следователи сообщали, что в данный момент продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.
https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html
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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия