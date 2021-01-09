Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины под Норильском
03:19 09.01.2021 (обновлено: 05:31 09.01.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа место схода лавины под Норильском прибыли дополнительные силы МЧС
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Дополнительные силы и средства спасателей прибыли на место схода лавины в Норильске для поисковой операции, сообщает пресс-служба управления МЧС Красноярского края.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В управлении МЧС региона сообщили, что под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. По данным спасателей, под снегом еще могут находиться люди.
"Тридцать человек личного состава и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей, оказавшимися под снегом в муниципальном районе Норильск Красноярского края. Сегодня ночью там произошел сход снежной массы, в результате которого под завалами оказались несколько построек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на место происшествия на самолете Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек. Ориентировочное время прибытия около 8.00 по местному времени.