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Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины под Норильском
Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины под Норильском
Дополнительные силы и средства спасателей прибыли на место схода лавины в Норильске для поисковой операции, сообщает пресс-служба управления МЧС Красноярского... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T03:19
2021-01-09T05:31
сход лавины под норильском
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Дополнительные силы и средства спасателей прибыли на место схода лавины в Норильске для поисковой операции, сообщает пресс-служба управления МЧС Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В управлении МЧС региона сообщили, что под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. По данным спасателей, под снегом еще могут находиться люди.В ведомстве уточнили, что на место происшествия на самолете Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек. Ориентировочное время прибытия около 8.00 по местному времени.
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сход лавины под норильском, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия

Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины под Норильском

03:19 09.01.2021 (обновлено: 05:31 09.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа место схода лавины под Норильском прибыли дополнительные силы МЧС
На место схода лавины под Норильском прибыли дополнительные силы МЧС - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Дополнительные силы и средства спасателей прибыли на место схода лавины в Норильске для поисковой операции, сообщает пресс-служба управления МЧС Красноярского края.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В управлении МЧС региона сообщили, что под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. По данным спасателей, под снегом еще могут находиться люди.
"Тридцать человек личного состава и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей, оказавшимися под снегом в муниципальном районе Норильск Красноярского края. Сегодня ночью там произошел сход снежной массы, в результате которого под завалами оказались несколько построек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на место происшествия на самолете Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек. Ориентировочное время прибытия около 8.00 по местному времени.
Место схода лавины на горнолыжной базе в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 23:10
Опубликовано видео с места схода лавины в Норильске
 
Сход лавины под НорильскомМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскКрасноярскПроисшествия
 
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