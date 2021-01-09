https://ria.ru/20210109/lavina-1592363902.html

Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины под Норильском

Дополнительные силы МЧС прибыли на место схода лавины под Норильском

Дополнительные силы и средства спасателей прибыли на место схода лавины в Норильске для поисковой операции, сообщает пресс-служба управления МЧС Красноярского... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T03:19

2021-01-09T03:19

2021-01-09T05:31

сход лавины под норильском

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Дополнительные силы и средства спасателей прибыли на место схода лавины в Норильске для поисковой операции, сообщает пресс-служба управления МЧС Красноярского края.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В управлении МЧС региона сообщили, что под снегом нашли подростка, он в тяжелом состоянии. По данным спасателей, под снегом еще могут находиться люди.В ведомстве уточнили, что на место происшествия на самолете Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра вылетел начальник регионального главка МЧС и оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, около 20 человек. Ориентировочное время прибытия около 8.00 по местному времени.

https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html

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сход лавины под норильском, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия