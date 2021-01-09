https://ria.ru/20210109/lavina-1592360312.html

В Норильске нашли вероятное местонахождение попавших под лавину людей

В Норильске нашли вероятное местонахождение попавших под лавину людей

Спасатели определили предполагаемое местонахождение людей, попавших под лавину в Норильске, там приостановили работы вездехода, сообщил начальник управления по... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T01:36

2021-01-09T01:36

2021-01-09T05:35

сход лавины под норильском

москва

норильск

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Спасатели определили предполагаемое местонахождение людей, попавших под лавину в Норильске, там приостановили работы вездехода, сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. Их количество уточняется.

https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html

москва

норильск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины под норильском, москва, норильск, происшествия