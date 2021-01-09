https://ria.ru/20210109/lavina-1592358458.html
В МЧС сообщили о госпитализации спасенного из-под лавины человека
В МЧС сообщили о госпитализации спасенного из-под лавины человека
На месте схода лавины в Норильске нашли не подростка, а молодую женщину хрупкого телосложения, она передана врачам, уточняет МЧС России. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T00:33
2021-01-09T00:33
2021-01-09T02:20
сход лавины под норильском
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
норильск
происшествия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. На месте схода лавины в Норильске нашли не подростка, а молодую женщину хрупкого телосложения, она передана врачам, уточняет МЧС России.Ранее сообщалось, что спасатели нашли 14-летнего подростка на месте схода лавины.Позднее начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации города Евгений Панферов в эфире канала "Россия 24" уточнил, что спасенным из-под лавины у Норильска оказался 15-летний подросток, а не девушка."По оперативной информации спасенным оказался юноша в возрасте 15 лет, мальчик живой, повторюсь", - добавил он.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. Их количество уточняется. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в ЕДДС Норильска сообщали о четырех спасенных, однако позднее в МЧС эту информацию не подтвердили, уточнив, что под снегом находится шесть построек и там могут быть люди.
https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html
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сход лавины под норильском, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, норильск, происшествия
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
На месте схода лавины в Норильске
нашли не подростка, а молодую женщину хрупкого телосложения, она передана врачам, уточняет МЧС России
.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли 14-летнего подростка на месте схода лавины.
"Достали не мальчика, а молодую женщину. Она хрупкого телосложения, приняли за подростка. Передана врачам", - говорится в сообщении.
Позднее начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации города Евгений Панферов в эфире канала "Россия 24" уточнил, что спасенным из-под лавины у Норильска оказался 15-летний подросток, а не девушка.
"По оперативной информации спасенным оказался юноша в возрасте 15 лет, мальчик живой, повторюсь", - добавил он.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. Их количество уточняется. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в ЕДДС Норильска сообщали о четырех спасенных, однако позднее в МЧС эту информацию не подтвердили, уточнив, что под снегом находится шесть построек и там могут быть люди.