https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394824.html

Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, она чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости директор театра "Современник" Игорь... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:31

2021-01-09T14:31

2021-01-09T15:30

игорь попов

культура

коронавирус в россии

лия ахеджакова

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, она чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости директор театра "Современник" Игорь Попов.Ранее в СМИ появилась информация, что Ахеджакова госпитализирована в больницу с новой коронавирусной инфекцией.Ахеджакова — актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году.

https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394153.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь попов, коронавирус в россии, лия ахеджакова