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https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394824.html
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, она чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости директор театра "Современник" Игорь... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T14:31
2021-01-09T15:30
игорь попов
культура
коронавирус в россии
лия ахеджакова
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, она чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости директор театра "Современник" Игорь Попов.Ранее в СМИ появилась информация, что Ахеджакова госпитализирована в больницу с новой коронавирусной инфекцией.Ахеджакова — актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году.
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игорь попов, коронавирус в россии, лия ахеджакова

Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

14:31 09.01.2021 (обновлено: 15:30 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Лия Ахеджакова
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, она чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости директор театра "Современник" Игорь Попов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ахеджакова госпитализирована в больницу с новой коронавирусной инфекцией.
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"Да, она госпитализирована. Самочувствие у нее хорошее", — сказал Попов.

Ахеджакова — актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году.
 
КультураИгорь ПоповКоронавирус в РоссииЛия Ахеджакова
 
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