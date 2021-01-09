https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394824.html
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, она чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости директор театра "Современник" Игорь... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T14:31
2021-01-09T14:31
2021-01-09T15:30
игорь попов
культура
коронавирус в россии
лия ахеджакова
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, она чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости директор театра "Современник" Игорь Попов.Ранее в СМИ появилась информация, что Ахеджакова госпитализирована в больницу с новой коронавирусной инфекцией.Ахеджакова — актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году.
https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394153.html
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игорь попов, коронавирус в россии, лия ахеджакова