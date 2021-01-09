https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394153.html
Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, его состояние РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T14:25
2021-01-09T14:25
2021-01-09T14:25
культура
владимир долинский
борис грачевский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156335/94/1563359459_0:59:1668:997_1920x0_80_0_0_2c523f65022e3fbdddd5187e4decbcf7.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, его состояние стабилизировалось, рассказал РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу 52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое.Грачевский - кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592379726.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156335/94/1563359459_132:0:1537:1054_1920x0_80_0_0_8aac02628c32fb74a772fd87b8584476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир долинский, борис грачевский, москва