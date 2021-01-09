https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394153.html

Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского

Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, его состояние РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:25

2021-01-09T14:25

2021-01-09T14:25

культура

владимир долинский

борис грачевский

москва

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, его состояние стабилизировалось, рассказал РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский.Ранее Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу 52 в Москве, его состояние оценивалось как тяжелое.Грачевский - кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592379726.html

москва

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2021

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владимир долинский, борис грачевский, москва