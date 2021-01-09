https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592385327.html

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для ФРГ из-за пандемии

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для ФРГ из-за пандемии

Следующие недели станут самыми тяжелыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в Германии, заявила в традиционном субботнем видеообращении канцлер Ангела... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T12:23

2021-01-09T12:23

2021-01-09T15:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 9 янв — РИА Новости. Следующие недели станут самыми тяжелыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в Германии, заявила в традиционном субботнем видеообращении канцлер Ангела Меркель.Она отметила, что сейчас Германия и другие европейские страны переживают вторую волну пандемии. Врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей, но пока еще невозможно сказать, как повлияют на уровень заболеваемости рождественские и новогодние праздники, добавила Меркель.В Германии до 31 января продлили общенациональный локдаун, который ввели 2 ноября. В стране закрыты все учреждения, работают только продуктовые магазины, небольшие хозяйственных магазины-дрогери, аптеки и оптики, банки, газетные киоски, почта, зоомагазины и медицинские организации. Школьников отправили на дистанционное обучение. Встречаться можно только представителям одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости людям предписано не покидать дома без веских причин. Приезжающие в Германию из опасных с точки зрения распространения вируса регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19.За минувшие сутки в Германии выявили более 24,6 тысячи заразившихся коронавирусом, а их общее число приближается к 1,9 миллиона. Умерли за сутки более тысячи человек, а за все время с начала пандемии — около 40 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590960909.html

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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире