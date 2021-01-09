Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592385327.html
Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для ФРГ из-за пандемии
Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для ФРГ из-за пандемии
Следующие недели станут самыми тяжелыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в Германии, заявила в традиционном субботнем видеообращении канцлер Ангела... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T12:23
2021-01-09T15:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ангела меркель
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_0:8:3217:1818_1920x0_80_0_0_4dbe73be224be13f4dc1580969c0d3ff.jpg
БЕРЛИН, 9 янв — РИА Новости. Следующие недели станут самыми тяжелыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в Германии, заявила в традиционном субботнем видеообращении канцлер Ангела Меркель.Она отметила, что сейчас Германия и другие европейские страны переживают вторую волну пандемии. Врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей, но пока еще невозможно сказать, как повлияют на уровень заболеваемости рождественские и новогодние праздники, добавила Меркель.В Германии до 31 января продлили общенациональный локдаун, который ввели 2 ноября. В стране закрыты все учреждения, работают только продуктовые магазины, небольшие хозяйственных магазины-дрогери, аптеки и оптики, банки, газетные киоски, почта, зоомагазины и медицинские организации. Школьников отправили на дистанционное обучение. Встречаться можно только представителям одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости людям предписано не покидать дома без веских причин. Приезжающие в Германию из опасных с точки зрения распространения вируса регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19.За минувшие сутки в Германии выявили более 24,6 тысячи заразившихся коронавирусом, а их общее число приближается к 1,9 миллиона. Умерли за сутки более тысячи человек, а за все время с начала пандемии — около 40 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590960909.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_bbb85258ce70e39f4ee42aba31dc4f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире

Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для ФРГ из-за пандемии

12:23 09.01.2021 (обновлено: 15:23 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 янв — РИА Новости. Следующие недели станут самыми тяжелыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в Германии, заявила в традиционном субботнем видеообращении канцлер Ангела Меркель.
Она отметила, что сейчас Германия и другие европейские страны переживают вторую волну пандемии. Врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей, но пока еще невозможно сказать, как повлияют на уровень заболеваемости рождественские и новогодние праздники, добавила Меркель.
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 16:55Распространение нового коронавируса
В Германии выяснили, как немцы относятся к вакцинации от COVID-19
"Наша цель ясна: мы должны очень существенно понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше — ниже этого значения", — сказала она.
В Германии до 31 января продлили общенациональный локдаун, который ввели 2 ноября. В стране закрыты все учреждения, работают только продуктовые магазины, небольшие хозяйственных магазины-дрогери, аптеки и оптики, банки, газетные киоски, почта, зоомагазины и медицинские организации. Школьников отправили на дистанционное обучение. Встречаться можно только представителям одного домохозяйства плюс еще один человек. В регионах с высокой динамикой заболеваемости людям предписано не покидать дома без веских причин. Приезжающие в Германию из опасных с точки зрения распространения вируса регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19.
За минувшие сутки в Германии выявили более 24,6 тысячи заразившихся коронавирусом, а их общее число приближается к 1,9 миллиона. Умерли за сутки более тысячи человек, а за все время с начала пандемии — около 40 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния