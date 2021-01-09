https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592379726.html

Первый замгубернатора Югры Бухтин умер от последствий коронавируса

Первый замгубернатора Югры Бухтин умер от последствий коронавируса

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался в Москве в связи с ухудшением здоровья из-за последствий,... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T11:06

2021-01-09T11:06

2021-01-09T13:49

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

ханты-мансийский автономный округ

здоровье - общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался в Москве в связи с ухудшением здоровья из-за последствий, связанных с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова."Скончался в Москве сегодня утром. Он находился на лечении там с середины ноября. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний", — сказала собеседница агентства.Региональные СМИ в начале декабря сообщали, что Бухтин экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия и позже у него диагностировали коронавирус.Бухтин, которому в мае должно было исполниться 60 лет, трудился на посту заместителя губернатора ХМАО с 2010 года, изначально курировал в правительстве региона вопросы экологии. Позже был назначен первым вице-губернатором автономного округа, в ведении которого находятся экономический и финансовый блоки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591360063.html

ханты-мансийский автономный округ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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