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https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592379726.html
Первый замгубернатора Югры Бухтин умер от последствий коронавируса
Первый замгубернатора Югры Бухтин умер от последствий коронавируса
Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался в Москве в связи с ухудшением здоровья из-за последствий,... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:06
2021-01-09T13:49
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался в Москве в связи с ухудшением здоровья из-за последствий, связанных с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова."Скончался в Москве сегодня утром. Он находился на лечении там с середины ноября. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний", — сказала собеседница агентства.Региональные СМИ в начале декабря сообщали, что Бухтин экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия и позже у него диагностировали коронавирус.Бухтин, которому в мае должно было исполниться 60 лет, трудился на посту заместителя губернатора ХМАО с 2010 года, изначально курировал в правительстве региона вопросы экологии. Позже был назначен первым вице-губернатором автономного округа, в ведении которого находятся экономический и финансовый блоки.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество

Первый замгубернатора Югры Бухтин умер от последствий коронавируса

11:06 09.01.2021 (обновлено: 13:49 09.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба Главы города Ханты-МансийскаПервый замгубернатора ХМАО Геннадий Бухтин
Первый замгубернатора ХМАО Геннадий Бухтин - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : пресс-служба Главы города Ханты-Мансийска
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался в Москве в связи с ухудшением здоровья из-за последствий, связанных с коронавирусом, сообщила РИА Новости директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.
"Скончался в Москве сегодня утром. Он находился на лечении там с середины ноября. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний", — сказала собеседница агентства.
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Известные люди, ставшие жертвами коронавирусной инфекции
Региональные СМИ в начале декабря сообщали, что Бухтин экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия и позже у него диагностировали коронавирус.
Бухтин, которому в мае должно было исполниться 60 лет, трудился на посту заместителя губернатора ХМАО с 2010 года, изначально курировал в правительстве региона вопросы экологии. Позже был назначен первым вице-губернатором автономного округа, в ведении которого находятся экономический и финансовый блоки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округЗдоровье - Общество
 
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