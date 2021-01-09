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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592379076.html
В Москве выявили 4900 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 4900 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4900, Санкт-Петербурге - 3006, Подмосковье - 1184, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:03
2021-01-09T11:03
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4900, Санкт-Петербурге - 3006, Подмосковье - 1184, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Тыве - 20, Еврейской автономной области - 14, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 4900 новых случаев COVID-19

11:03 09.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4900, Санкт-Петербурге - 3006, Подмосковье - 1184, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 4900, 2 Санкт-Петербург 3006, 3 Московская область 1184", - говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
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