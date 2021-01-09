https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592379076.html

В Москве выявили 4900 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 4900 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4900, Санкт-Петербурге - 3006, Подмосковье - 1184, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T11:03

2021-01-09T11:03

2021-01-09T11:03

распространение нового коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4900, Санкт-Петербурге - 3006, Подмосковье - 1184, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Тыве - 20, Еврейской автономной области - 14, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/pandemiya-1592363575.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество