В России выявили 23 309 новых случаев коронавируса
11:01 09.01.2021 (обновлено: 12:13 09.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 309 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Это минимальный показатель за последние дни — на уровне конца ноября. Тем не менее специалисты связывают снижение заболеваемости с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.
Умерли за сутки 470 человек, выписались из больниц — 23 680.
Новые случаи выявили в 84 регионах, только на Чукотке второй день подряд нет прироста заболеваемости. Больше всего инфицированных в Москве — 4900 (на 127 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге — 3006, Подмосковье — 1184, Нижегородской области — 443, Ростовской — 395, Воронежской — 392, Свердловской — 385, Красноярском крае — 317, Вологодской области — 306.
Минимальные показатели отмечены в Ненецком автономном округе (три новых случая) и Еврейской автономной области (14).
Накануне сообщалось о 23 652 новых случаях COVID-19. Темп прироста сохраняется на уровне 0,7 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 379 103 человек. Умерли за все время 61 381 человек, вылечились — 2 754 809.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 86,7 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 89 миллионам. Умерли почти 1,9 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.