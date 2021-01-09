https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592378794.html

В России выявили 23 309 новых случаев коронавируса

В России выявили 23 309 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 23 309 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T11:01

2021-01-09T11:01

2021-01-09T12:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 309 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Это минимальный показатель за последние дни — на уровне конца ноября. Тем не менее специалисты связывают снижение заболеваемости с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.Умерли за сутки 470 человек, выписались из больниц — 23 680.Новые случаи выявили в 84 регионах, только на Чукотке второй день подряд нет прироста заболеваемости. Больше всего инфицированных в Москве — 4900 (на 127 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге — 3006, Подмосковье — 1184, Нижегородской области — 443, Ростовской — 395, Воронежской — 392, Свердловской — 385, Красноярском крае — 317, Вологодской области — 306. Минимальные показатели отмечены в Ненецком автономном округе (три новых случая) и Еврейской автономной области (14).Накануне сообщалось о 23 652 новых случаях COVID-19. Темп прироста сохраняется на уровне 0,7 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 379 103 человек. Умерли за все время 61 381 человек, вылечились — 2 754 809.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 86,7 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 89 миллионам. Умерли почти 1,9 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/pandemiya-1592363575.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество