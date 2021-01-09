Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592378794.html
В России выявили 23 309 новых случаев коронавируса
В России выявили 23 309 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 23 309 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:01
2021-01-09T12:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253004_0:54:3187:1847_1920x0_80_0_0_755569bc46200ef97cdeb84761aa8592.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 309 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Это минимальный показатель за последние дни — на уровне конца ноября. Тем не менее специалисты связывают снижение заболеваемости с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.Умерли за сутки 470 человек, выписались из больниц — 23 680.Новые случаи выявили в 84 регионах, только на Чукотке второй день подряд нет прироста заболеваемости. Больше всего инфицированных в Москве — 4900 (на 127 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге — 3006, Подмосковье — 1184, Нижегородской области — 443, Ростовской — 395, Воронежской — 392, Свердловской — 385, Красноярском крае — 317, Вологодской области — 306. Минимальные показатели отмечены в Ненецком автономном округе (три новых случая) и Еврейской автономной области (14).Накануне сообщалось о 23 652 новых случаях COVID-19. Темп прироста сохраняется на уровне 0,7 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 379 103 человек. Умерли за все время 61 381 человек, вылечились — 2 754 809.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 86,7 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 89 миллионам. Умерли почти 1,9 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210109/pandemiya-1592363575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588253004_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_1b1798918cf4928b6d5d2abbbd4aa275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 23 309 новых случаев коронавируса

11:01 09.01.2021 (обновлено: 12:13 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 309 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Это минимальный показатель за последние дни — на уровне конца ноября. Тем не менее специалисты связывают снижение заболеваемости с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.
Умерли за сутки 470 человек, выписались из больниц — 23 680.
Новые случаи выявили в 84 регионах, только на Чукотке второй день подряд нет прироста заболеваемости. Больше всего инфицированных в Москве — 4900 (на 127 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге — 3006, Подмосковье — 1184, Нижегородской области — 443, Ростовской — 395, Воронежской — 392, Свердловской — 385, Красноярском крае — 317, Вологодской области — 306.
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
03:23Распространение нового коронавируса
Врач предрек судьбу коронавируса в России в 2021 году
Минимальные показатели отмечены в Ненецком автономном округе (три новых случая) и Еврейской автономной области (14).
Накануне сообщалось о 23 652 новых случаях COVID-19. Темп прироста сохраняется на уровне 0,7 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 379 103 человек. Умерли за все время 61 381 человек, вылечились — 2 754 809.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 86,7 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 89 миллионам. Умерли почти 1,9 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния