https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592371094.html

В Японии две префектуры объявили режим ЧС из-за COVID-19

В Японии две префектуры объявили режим ЧС из-за COVID-19

Префектуры Миядзаки и Гифу в Японии самостоятельно объявили на своей территории режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:32

2021-01-09T08:32

2021-01-09T08:32

распространение нового коронавируса

миядзаки (префектура)

гифу (префектура)

япония

в мире

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ТОКИО, 9 янв - РИА Новости, Ксения Нака. Префектуры Миядзаки и Гифу в Японии самостоятельно объявили на своей территории режим чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19.Префектура Миядзаки на юго-западе Японии в связи с ростом заболеваний новой коронавирусной инфекцией с 9 января ввела у себя режим чрезвычайной ситуации. В четверг в префектуре было выявлено 105 случаев заболевания, что в сравнении с показателями Токио, где за сутки фиксируют более 2 тысяч новых случаев, выглядит незначительным. Однако в пересчете на численность населения префектуры уровень распространения заболевания сравним со столичным – более 35 человек на 100 тысяч."Сейчас во всех районах префектуры идет взрывное распространение заболевания. Мы лицом к лицу столкнулись с историческим кризисом", - говорится в обращении властей Миядзаки к населению.Власти префектуры призвали население без учебной или профессиональной необходимости не выходить на улицу, по возможности перейти на удаленную работу, не выезжать за пределы префектуры, отказаться от проведения мероприятий, отказаться от застолий с участием более четырех человек, включая вечеринки с друзьями дома.Еще одной префектурой, объявившей на своей территории режим ЧС, стала Гифу."Высок риск тяжелого течения болезни у пожилых людей. В Гифу смертность от коронавируса составляет 1,5%, а среди людей старше 70 лет – 10,5%. Режим чрезвычайной ситуации вводится на месяц с 9 января по 7 февраля с тем, чтобы к концу этого периода число заражений не превышало 50 человек в день", - говорится в заявлении администрации.С пятницы в Токио и трех соседних префектурах действует режим чрезвычайной ситуации. Еще три префектуры - Осака, Киото и Хёго - готовят обращение к правительству с просьбой ввести и на их территории режим чрезвычайной ситуации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html

https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

миядзаки (префектура)

гифу (префектура)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миядзаки (префектура), гифу (префектура), япония, в мире