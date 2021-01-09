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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592370904.html
В Китае жителей двух городов попросили неделю сидеть дома из-за COVID-19
В Китае жителей двух городов попросили неделю сидеть дома из-за COVID-19
Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T08:28
2021-01-09T08:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хэбэй
шицзячжуан
китай
в мире
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни.В начале года вспышки COVID-19 были зафиксированы в нескольких районах Пекина и в двух городах окружающей его провинции Хэбэй: Шицзячжуане и Синтае.Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 197 бессимптомных носителей. Около 4 тысяч человек, находившихся в тесном контакте с зараженными, помещены под наблюдение в централизованный карантин.В пятницу вечером власти обоих городов сообщили о завершении тестирования всего населения города на COVID-19 и распространили заявления с призывом к местным жителям в течение семи дней оставаться дома, не покидать без особой необходимости своих районов и не собираться толпами.В Шицзячжуане с утра субботы приостановлена работа всего общественного транспорта.Согласно данным из открытых источников, население города Шицзячжуан, расположенного примерно в 300 километрах к юго-западу от Пекина, составляет около 10,4 миллиона человек. Население города Синтай, находящегося примерно в 140 километрах от Шицзячжуана, составляет около 7,4 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html
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коронавирус covid-19, хэбэй, шицзячжуан, китай, в мире

В Китае жителей двух городов попросили неделю сидеть дома из-за COVID-19

08:28 09.01.2021
 
© AP Photo / Andy WongЛюди в защитных масках на улице в Пекине, Китай
Люди в защитных масках на улице в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни.
В начале года вспышки COVID-19 были зафиксированы в нескольких районах Пекина и в двух городах окружающей его провинции Хэбэй: Шицзячжуане и Синтае.
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Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 197 бессимптомных носителей. Около 4 тысяч человек, находившихся в тесном контакте с зараженными, помещены под наблюдение в централизованный карантин.
В пятницу вечером власти обоих городов сообщили о завершении тестирования всего населения города на COVID-19 и распространили заявления с призывом к местным жителям в течение семи дней оставаться дома, не покидать без особой необходимости своих районов и не собираться толпами.
В Шицзячжуане с утра субботы приостановлена работа всего общественного транспорта.
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Согласно данным из открытых источников, население города Шицзячжуан, расположенного примерно в 300 километрах к юго-западу от Пекина, составляет около 10,4 миллиона человек. Население города Синтай, находящегося примерно в 140 километрах от Шицзячжуана, составляет около 7,4 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХэбэйШицзячжуанКитайВ мире
 
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