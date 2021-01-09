В Китае жителей двух городов попросили неделю сидеть дома из-за COVID-19
© AP Photo / Andy WongЛюди в защитных масках на улице в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни.
В начале года вспышки COVID-19 были зафиксированы в нескольких районах Пекина и в двух городах окружающей его провинции Хэбэй: Шицзячжуане и Синтае.
Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 197 бессимптомных носителей. Около 4 тысяч человек, находившихся в тесном контакте с зараженными, помещены под наблюдение в централизованный карантин.
В пятницу вечером власти обоих городов сообщили о завершении тестирования всего населения города на COVID-19 и распространили заявления с призывом к местным жителям в течение семи дней оставаться дома, не покидать без особой необходимости своих районов и не собираться толпами.
В Шицзячжуане с утра субботы приостановлена работа всего общественного транспорта.
27 декабря 2020, 08:00Пандемический ужас. События, потрясшие мир в 2020-м
Согласно данным из открытых источников, население города Шицзячжуан, расположенного примерно в 300 километрах к юго-западу от Пекина, составляет около 10,4 миллиона человек. Население города Синтай, находящегося примерно в 140 километрах от Шицзячжуана, составляет около 7,4 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.