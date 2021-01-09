https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592370904.html

В Китае жителей двух городов попросили неделю сидеть дома из-за COVID-19

В Китае жителей двух городов попросили неделю сидеть дома из-за COVID-19

Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:28

2021-01-09T08:28

2021-01-09T08:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

хэбэй

шицзячжуан

китай

в мире

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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространение болезни.В начале года вспышки COVID-19 были зафиксированы в нескольких районах Пекина и в двух городах окружающей его провинции Хэбэй: Шицзячжуане и Синтае.Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 197 бессимптомных носителей. Около 4 тысяч человек, находившихся в тесном контакте с зараженными, помещены под наблюдение в централизованный карантин.В пятницу вечером власти обоих городов сообщили о завершении тестирования всего населения города на COVID-19 и распространили заявления с призывом к местным жителям в течение семи дней оставаться дома, не покидать без особой необходимости своих районов и не собираться толпами.В Шицзячжуане с утра субботы приостановлена работа всего общественного транспорта.Согласно данным из открытых источников, население города Шицзячжуан, расположенного примерно в 300 километрах к юго-западу от Пекина, составляет около 10,4 миллиона человек. Население города Синтай, находящегося примерно в 140 километрах от Шицзячжуана, составляет около 7,4 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html

https://ria.ru/20201227/potryaseniya-1590787724.html

хэбэй

шицзячжуан

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хэбэй, шицзячжуан, китай, в мире