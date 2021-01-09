https://ria.ru/20210109/karuzha-1588510364.html

"Должна была исчезнуть с карты". История спасения одной умирающей деревни

"Должна была исчезнуть с карты". История спасения одной умирающей деревни

В Брянской области люди спасли родную деревню от вымирания. Несколько лет назад здесь остались "доживать" семеро. Вокруг все небольшие населенные пункты давно... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:00

2021-01-09T08:00

2021-01-09T08:00

николай валуев

москва

трубчевский район

брянск

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Брянской области люди спасли родную деревню от вымирания. Несколько лет назад здесь остались "доживать" семеро. Вокруг все небольшие населенные пункты давно опустели. А Каруже удалось выстоять. Местные добились, чтобы сюда провели газ, пустили автобус. Своими силами они расчищают территорию от зарослей, поставили памятник погибшим в Великую Отечественную. Сейчас тут нет ни одного заброшенного дома."Город тянул"От Брянска до Каружи — сто километров. Раньше был крупный колхоз. Село процветало. В 1930-х, по информации краеведческого музея, здесь жили почти четыреста человек. "Большая была деревня, домов семьдесят точно. Мы с сестрой почту маме помогали разносить. Так пока дойдешь от одного края до другого, письма отдашь, со всеми поговоришь, вечер настанет", — вспоминает Лилия Черткова. Но времена менялись. Сначала разобрали бревенчатую школу — ее отвезли в соседний населенный пункт и отдали под жилье нуждающейся семье. Вскоре та же участь постигла клуб. В 90-е, после закрытия колхоза, люди потянулись в города. В итоге осталось всего семеро. "Вокруг — только пустые деревни. Ни одна не выжила. Иногда проедешь — так больно становится. Ведь раньше через эти места мы в школу ходили — и везде были дети", — говорит родившийся в Каруже Алексей Изотов. Молодежь уезжала и в советские годы, еще когда колхоз был крепким. "Нас город манил. Хотели ходить по асфальту", — замечает Лилия Черткова. Но и деревня не отпускала: на малую родину она возвращалась дважды. Сперва после того, как бросила пединститут. "Поняла, что это не мое. Отучилась на бухгалтера, устроилась в колхоз. Муж здесь же трудился, его фото постоянно красовалось на доске почета". Потом опять потянуло в город. Сорвались. В Брянске они прожили 34 года — и вернулись. Нет, город не бросили — внуки и работа не позволяли. "Но все праздники, выходные — здесь. Поняли, что без земли не можем. Купили технику, обустроились. Год назад супруга не стало. Теперь езжу одна". "Жизнь здесь приучает к минимализму"Лилия Александровна говорит: даже в самые сложные времена разъехавшиеся по России односельчане связь не теряли. Это и спасло деревню. Каждый год те, чье детство прошло в Каруже, у кого здесь похоронены родные, собирались на Радоницу (девятый день после Пасхи), чтобы помянуть усопших. На одной из таких встреч решили поставить в центре села памятник. "У Каружи ведь очень трагическая судьба. Она могла повторить судьбу Хатыни. Гитлеровцы собрали жителей в бане и собирались сжечь. Партизаны спасли", — рассказывает Черткова. Объявили сбор средств: откликнулись земляки из разных городов России и даже из Эстонии. Всего за пару месяцев на монумент для населенного пункта, где проживало несколько человек, перечислили 370 тысяч. Обелиск установили в 2016-м. В проекте принимали участие все: одни заказывали материалы, другие занимались изготовлением и доставкой, третьи искали информацию в архивах.Параллельно устраивали субботники: расчищали территорию от упавших деревьев, косили траву. Примерно тогда же в Каружу начали возвращаться те, кто понял: больше в городе оставаться не могут. "Из Брянска две семьи перебрались, из Москвы, из Трубчевска две…" — перечисляет Лилия Александровна. Одной из первых столицу на глушь поменяла Людмила Жукова. Из Каружи она уехала в 19 лет. Работала в Москве на АЗЛК в горячем цеху. В сорок восемь вышла на пенсию. Признается: силы еще были, сидеть на лавочке не собиралась. Домашними хлопотами тоже день забивать не желала. "Не могла я смириться с тем, что не использовала силы на полную, не чувствовала себя полезной. Да и ближе к природе захотелось". В Каруже они с мужем обосновались в доме, оставшемся от деда. Отопление было только печное. "Но если ты родом из сельской местности, огонь поддерживать несложно. Дрова — сухостой, остававшийся после расчистки территории", — объясняет Людмила. Вода — из колодца. К этому тоже привыкаешь. Если не брать в расчет стирку, то им с супругом нужно всего два ведра на полтора дня. "Летом ходим к сестре — у нее скважина, стирать одно удовольствие. Зимой, конечно, посложнее". Посадили огород, завели кур. "Вы не представляете, какое вкусное домашнее яичко!" Жизнь в деревне приучает к минимализму, отмечает Людмила. "Ну и хорошо. Да и в таком возрасте уже не много человеку нужно для счастья". Лебединая мечтаПосле того как в Каружу перебрались несколько семей, деревня начала возрождаться. В 2017 году провели газ. Вообще-то обещали это сделать еще в 2013-м. "Но, видимо, в администрации решили: раз населенный пункт почти умер, зачем тянуть трубу". Однако местные своего добились: обращались в областную думу, потом к депутату Николаю Валуеву — он представляет в Госдуме Брянскую область. Колодцы тоже отремонтировали самостоятельно. Правда — жалуются — пересыхают, приходится бурить скважины. "Но администрация района, учитывая нашу сплоченность, обещала провести воду".Дошли руки и до магазина. "Его хотели выкупить — мы не позволили. Отремонтировали. Пока используем вместо клуба — для совместных собраний". Хотя планы иные: сделать в здании сельпо небольшой музей. У каждого дома остались от бабушек прялки, чугунные утюги. "Не хочется, чтобы все это потерялось". Добились и того, чтобы в Каружу вернули автобус, отмененный много лет назад. "Раньше уехать можно было только от соседней деревни Молчаново. Оттуда до нас три километра — ходили пешком. Теперь же автобус вновь заезжает сюда". По средам, раз в неделю. Но больше и не надо. Жители Каружи говорят: за это время они стали одной большой семьей. Замглавы администрации Трубчевского района Светлана Тубол считает Каружу образцовой деревней. "Несколько лет назад она умирала, если бы не усилия активистов, населенного пункта уже бы не было на карте. А сейчас у людей есть все. И это их заслуга. Нужен был им газ — написали коллективное обращение. Потребовался автобус — попросили нас изменить маршрут. В моем понимании это истинный образец местного самоуправления, когда люди меняют собственную жизнь к лучшему. Возвращаются, строят на малой родине дома. Значит, есть надежда на будущее". Теперь каружанцы хотят расчистить озеро посередине деревни. Когда-то тут были лебеди, но уже давно водоем превратился в болото, зарос деревьями. "Чтобы их выкорчевать, нужен бульдозер. Пока таких денег в нашей "кассе взаимопомощи" нет". Впрочем, местные уверены: в ближайшее время на их озеро вернутся лебеди. Отступать тут не привыкли.

https://ria.ru/20201101/keramika-1582272255.html

https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578130259.html

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брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай валуев, москва, трубчевский район, брянск, общество