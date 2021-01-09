https://ria.ru/20210109/kartoshka-1592357853.html

Юрист рассказал, когда могут оштрафовать за выращивание картофеля

Юрист рассказал, когда могут оштрафовать за выращивание картофеля

Выращивание картофеля будет считаться административно-наказуемым деянием, только если вы выращиваете корнеплод из "нелегальных" семян для дальнейшей продажи,... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T01:11

2021-01-09T01:11

2021-01-09T01:11

егор редин

россия

штрафы

продукты

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Выращивание картофеля будет считаться административно-наказуемым деянием, только если вы выращиваете корнеплод из "нелегальных" семян для дальнейшей продажи, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Начнем с того, что статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях обязывает приобретать посевной материал, специально выращенный с целью посадки, в предназначенных для этого магазинах. Штраф за несоблюдение требований для граждан не превысит 500 рублей, а для юридических лиц может достигать 10 тысяч рублей. Исходя из данной редакции статьи, выращивание картофеля из "нелегального" посевного материала попадает под нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений. Но лишь в том случае, если его выращивают для продажи, к примеру, торговым сетям.С другой стороны, вряд ли кто-то будет проверять происхождение семян картофеля у продавцов на рынке, поэтому фактически для дачников ничего не меняется.

https://ria.ru/20210101/feyerverk-1591741320.html

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2021

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егор редин, россия, штрафы, продукты, общество