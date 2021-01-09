https://ria.ru/20210109/kapitoliy-1592413225.html

Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете у Капитолия

Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете у Капитолия

Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете у здания Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T18:28

2021-01-09T18:28

2021-01-09T19:02

вашингтон (город)

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете у здания Капитолия в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox News.Полиция сообщает уже по меньшей мере в третий раз за эту неделю о случае проверки информации о подозрительной находке возле здания Капитолия.

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), капитолий, сша, в мире