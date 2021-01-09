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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/kapitoliy-1592404109.html
СМИ: погибшая в Капитолии женщина была сторонницей теории заговора
СМИ: погибшая в Капитолии женщина была сторонницей теории заговора
Погибшая от пули полицейского в Конгрессе США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, сообщает в субботу издание The Guradian, делая такой... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T16:38
2021-01-09T16:38
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
ввс сша
дональд трамп
джо байден
сша
мэриленд
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Погибшая от пули полицейского в Конгрессе США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, сообщает в субботу издание The Guradian, делая такой вывод на основе анализа ее аккаунта в Twitter.По его данным, женщина в среднем писала около 50 сообщений в день. Например, в день выборов в США она оставила там 77 твитов. Начиная с февраля прошлого года она регулярно писала там о теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп пытался спасти мир от педофилов-сатанистов, к числу которых сторонники этой теории относят Джо Байдена, демократов и голливудских знаменитостей.Даже в твите Бэббит накануне дня акции протеста была отсылка к теме движения. Она завершила его словам "От тьмы к свету" (Dark to light), что является одним из слоганов QAnon.Первоначально эта теория заговора, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но в последние месяцы проникла в политику. Даже сам Трамп ретвитнул некоторые записи, связанные с ней. Тем не менее, позже он заявил, что ничего не знает об этой теории, но слышал, что они борются с педофилами. С 2018 года QAnon было признано в США "потенциальной внутренней террористической угрозой".Издание сообщает, что после президентских выборов Бэббит активно писала в поддержку идеи их фальсификации. Она выражала скептическое отношение к общепринятым мерам безопасности, связанным с коронавирусом, таким как ношение масок, а также критиковала распоряжения властей, предписывавшие гражданам оставаться дома.Как пишет The Guardian, в прошлом были ситуации, когда женщина вела себя агрессивно. В 2016 году ей были предъявлены обвинения в опрометчивом подвергании опасности, опасном вождении и намеренной порче имущества в штате Мэриленд, однако затем они были сняты. В жалобе бывшей девушки ее мужа в адрес Бэббит говорилось, что та преследовала ее на машине, три раза врезалась в нее сзади, кричала и угрожала.Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена в грудь сотрудником полиции Капитолия, когда во время беспорядков в пятницу пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания Конгресса в один из коридоров. Как видно на одном из видео очевидцев, выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее она скончалась в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/fbr-1592396256.html
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капитолий, ввс сша, дональд трамп, джо байден, сша, мэриленд, twitter, в мире

СМИ: погибшая в Капитолии женщина была сторонницей теории заговора

16:38 09.01.2021
 
© REUTERS / Shannon StapletonАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Погибшая от пули полицейского в Конгрессе США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, сообщает в субботу издание The Guradian, делая такой вывод на основе анализа ее аккаунта в Twitter.
По его данным, женщина в среднем писала около 50 сообщений в день. Например, в день выборов в США она оставила там 77 твитов. Начиная с февраля прошлого года она регулярно писала там о теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп пытался спасти мир от педофилов-сатанистов, к числу которых сторонники этой теории относят Джо Байдена, демократов и голливудских знаменитостей.
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Даже в твите Бэббит накануне дня акции протеста была отсылка к теме движения. Она завершила его словам "От тьмы к свету" (Dark to light), что является одним из слоганов QAnon.
Первоначально эта теория заговора, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но в последние месяцы проникла в политику. Даже сам Трамп ретвитнул некоторые записи, связанные с ней. Тем не менее, позже он заявил, что ничего не знает об этой теории, но слышал, что они борются с педофилами. С 2018 года QAnon было признано в США "потенциальной внутренней террористической угрозой".
Издание сообщает, что после президентских выборов Бэббит активно писала в поддержку идеи их фальсификации. Она выражала скептическое отношение к общепринятым мерам безопасности, связанным с коронавирусом, таким как ношение масок, а также критиковала распоряжения властей, предписывавшие гражданам оставаться дома.
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Как пишет The Guardian, в прошлом были ситуации, когда женщина вела себя агрессивно. В 2016 году ей были предъявлены обвинения в опрометчивом подвергании опасности, опасном вождении и намеренной порче имущества в штате Мэриленд, однако затем они были сняты. В жалобе бывшей девушки ее мужа в адрес Бэббит говорилось, что та преследовала ее на машине, три раза врезалась в нее сзади, кричала и угрожала.
Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена в грудь сотрудником полиции Капитолия, когда во время беспорядков в пятницу пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания Конгресса в один из коридоров. Как видно на одном из видео очевидцев, выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее она скончалась в больнице.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийВВС СШАДональд ТрампДжо БайденСШАМэрилендTwitterВ мире
 
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