СМИ: погибшая в Капитолии женщина была сторонницей теории заговора
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Погибшая от пули полицейского в Конгрессе США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, сообщает в субботу издание The Guradian, делая такой вывод на основе анализа ее аккаунта в Twitter.
По его данным, женщина в среднем писала около 50 сообщений в день. Например, в день выборов в США она оставила там 77 твитов. Начиная с февраля прошлого года она регулярно писала там о теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп пытался спасти мир от педофилов-сатанистов, к числу которых сторонники этой теории относят Джо Байдена, демократов и голливудских знаменитостей.
Даже в твите Бэббит накануне дня акции протеста была отсылка к теме движения. Она завершила его словам "От тьмы к свету" (Dark to light), что является одним из слоганов QAnon.
Первоначально эта теория заговора, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но в последние месяцы проникла в политику. Даже сам Трамп ретвитнул некоторые записи, связанные с ней. Тем не менее, позже он заявил, что ничего не знает об этой теории, но слышал, что они борются с педофилами. С 2018 года QAnon было признано в США "потенциальной внутренней террористической угрозой".
Издание сообщает, что после президентских выборов Бэббит активно писала в поддержку идеи их фальсификации. Она выражала скептическое отношение к общепринятым мерам безопасности, связанным с коронавирусом, таким как ношение масок, а также критиковала распоряжения властей, предписывавшие гражданам оставаться дома.
Как пишет The Guardian, в прошлом были ситуации, когда женщина вела себя агрессивно. В 2016 году ей были предъявлены обвинения в опрометчивом подвергании опасности, опасном вождении и намеренной порче имущества в штате Мэриленд, однако затем они были сняты. В жалобе бывшей девушки ее мужа в адрес Бэббит говорилось, что та преследовала ее на машине, три раза врезалась в нее сзади, кричала и угрожала.
Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена в грудь сотрудником полиции Капитолия, когда во время беспорядков в пятницу пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания Конгресса в один из коридоров. Как видно на одном из видео очевидцев, выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее она скончалась в больнице.