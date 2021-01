СМИ: погибшая в Капитолии женщина была сторонницей теории заговора

https://ria.ru/20210109/kapitoliy-1592404109.html

Погибшая от пули полицейского в Конгрессе США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, сообщает в субботу издание The Guradian, делая такой... РИА Новости, 09.01.2021

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592385273_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee2003e5ea8f381477abdcd46869f7c.jpg

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Погибшая от пули полицейского в Конгрессе США Эшли Бэббит была активной сторонницей теории заговора QAnon, сообщает в субботу издание The Guradian, делая такой вывод на основе анализа ее аккаунта в Twitter.По его данным, женщина в среднем писала около 50 сообщений в день. Например, в день выборов в США она оставила там 77 твитов. Начиная с февраля прошлого года она регулярно писала там о теории заговора QAnon, согласно которой президент США Дональд Трамп пытался спасти мир от педофилов-сатанистов, к числу которых сторонники этой теории относят Джо Байдена, демократов и голливудских знаменитостей.Даже в твите Бэббит накануне дня акции протеста была отсылка к теме движения. Она завершила его словам "От тьмы к свету" (Dark to light), что является одним из слоганов QAnon.Первоначально эта теория заговора, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но в последние месяцы проникла в политику. Даже сам Трамп ретвитнул некоторые записи, связанные с ней. Тем не менее, позже он заявил, что ничего не знает об этой теории, но слышал, что они борются с педофилами. С 2018 года QAnon было признано в США "потенциальной внутренней террористической угрозой".Издание сообщает, что после президентских выборов Бэббит активно писала в поддержку идеи их фальсификации. Она выражала скептическое отношение к общепринятым мерам безопасности, связанным с коронавирусом, таким как ношение масок, а также критиковала распоряжения властей, предписывавшие гражданам оставаться дома.Как пишет The Guardian, в прошлом были ситуации, когда женщина вела себя агрессивно. В 2016 году ей были предъявлены обвинения в опрометчивом подвергании опасности, опасном вождении и намеренной порче имущества в штате Мэриленд, однако затем они были сняты. В жалобе бывшей девушки ее мужа в адрес Бэббит говорилось, что та преследовала ее на машине, три раза врезалась в нее сзади, кричала и угрожала.Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была ранена в грудь сотрудником полиции Капитолия, когда во время беспорядков в пятницу пыталась проникнуть через разбитое стекло в двери внутри здания Конгресса в один из коридоров. Как видно на одном из видео очевидцев, выстрел был сделан с другой стороны двери с небольшого расстояния. Позднее она скончалась в больнице.

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

