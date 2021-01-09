https://ria.ru/20210109/issledovaniya-1592379576.html

Правительство утвердило программу научных исследований до 2030 года

Правительство утвердило программу научных исследований до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года, общий объем финансирования составит более 2,1... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T11:05

2021-01-09T11:05

2021-01-09T13:32

михаил мишустин

российская академия наук

политика

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года, общий объем финансирования составит более 2,1 триллиона рублей, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.Отмечается, что программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм."В их числе "Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России", "Фундаментальные и поисковые научные исследования, проводимые на крупных научных установках и объектах класса "мегасайенс", — говорится в сообщении.Как сообщили в правительстве, программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина. Новая программа будет финансироваться в том числе по линии госпрограмм "Научно-технологическое развитие России" и "Развитие здравоохранения".

https://ria.ru/20201230/podderzhka-1591512565.html

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михаил мишустин, российская академия наук, политика