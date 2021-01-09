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Правительство утвердило программу научных исследований до 2030 года
Правительство утвердило программу научных исследований до 2030 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года, общий объем финансирования составит более 2,1... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:05
2021-01-09T11:05
2021-01-09T13:32
михаил мишустин
российская академия наук
политика
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года, общий объем финансирования составит более 2,1 триллиона рублей, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.Отмечается, что программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм."В их числе "Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России", "Фундаментальные и поисковые научные исследования, проводимые на крупных научных установках и объектах класса "мегасайенс", — говорится в сообщении.Как сообщили в правительстве, программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина. Новая программа будет финансироваться в том числе по линии госпрограмм "Научно-технологическое развитие России" и "Развитие здравоохранения".
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михаил мишустин, российская академия наук, политика
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года, общий объем финансирования составит более 2,1 триллиона рублей, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
"Развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики — таковы основные задачи новой десятилетней программы. Ее своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин <...> Общий объем финансирования до 2030 года — более 2,1 триллиона рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук
при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм.
"В их числе "Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России", "Фундаментальные и поисковые научные исследования, проводимые на крупных научных установках и объектах класса "мегасайенс", — говорится в сообщении.
Как сообщили в правительстве, программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина. Новая программа будет финансироваться в том числе по линии госпрограмм "Научно-технологическое развитие России" и "Развитие здравоохранения".