https://ria.ru/20210109/internat-1592422366.html

Под Тюменью задержали хозяйку пансионата, где погибли семь человек

Под Тюменью задержали хозяйку пансионата, где погибли семь человек

Следователи задержали хозяйку частного пансионата для пожилых людей в Тюменской области, где в пожаре погибли семь человек, сообщила пресс-служба управления СК... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T20:41

2021-01-09T20:41

2021-01-09T21:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Следователи задержали хозяйку частного пансионата для пожилых людей в Тюменской области, где в пожаре погибли семь человек, сообщила пресс-служба управления СК по региону.В ведомстве уточнили, что жертвами трагедии стали четыре мужчины и три женщины.Открыто уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи и криминалисты осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей, изымают документацию.Также следствие даст оценку работе контролирующих органов.Как сообщали в МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский Тюменской области. При тушении спасатели обнаружили тела семи человек.Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование причин пожара на контроль центрального аппарата ведомства.

https://ria.ru/20210109/pozhar-1592387300.html

россия

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия