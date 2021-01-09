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Под Тюменью задержали хозяйку пансионата, где погибли семь человек
Под Тюменью задержали хозяйку пансионата, где погибли семь человек
Следователи задержали хозяйку частного пансионата для пожилых людей в Тюменской области, где в пожаре погибли семь человек, сообщила пресс-служба управления СК... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T20:41
2021-01-09T20:41
2021-01-09T21:16
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следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Следователи задержали хозяйку частного пансионата для пожилых людей в Тюменской области, где в пожаре погибли семь человек, сообщила пресс-служба управления СК по региону.В ведомстве уточнили, что жертвами трагедии стали четыре мужчины и три женщины.Открыто уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи и криминалисты осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей, изымают документацию.Также следствие даст оценку работе контролирующих органов.Как сообщали в МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский Тюменской области. При тушении спасатели обнаружили тела семи человек.Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование причин пожара на контроль центрального аппарата ведомства.
https://ria.ru/20210109/pozhar-1592387300.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия