https://ria.ru/20210109/gvozdi-1592390901.html

В МХТ имени Чехова артистов во время спектакля засыпало гвоздями

В МХТ имени Чехова артистов во время спектакля засыпало гвоздями

Московский художественный театр имени Чехова не стал комментировать инцидент, произошедший во время спектакля "ХХ век. Бал", рассказала РИА Новости пресс-атташе РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T13:48

2021-01-09T13:48

2021-01-09T14:54

культура

московский художественный театр им. чехова

общество

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Московский художественный театр имени Чехова не стал комментировать инцидент, произошедший во время спектакля "ХХ век. Бал", рассказала РИА Новости пресс-атташе театра, отметив, что никто из артистов не пострадал.Ранее в СМИ появилась информация, что в театре прошел спектакль "ХХ век. Бал", во время которого на артистов вместо снега упали гвозди.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский художественный театр им. чехова, общество