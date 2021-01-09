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В МХТ имени Чехова артистов во время спектакля засыпало гвоздями
В МХТ имени Чехова артистов во время спектакля засыпало гвоздями
Московский художественный театр имени Чехова не стал комментировать инцидент, произошедший во время спектакля "ХХ век. Бал", рассказала РИА Новости пресс-атташе РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:48
2021-01-09T13:48
2021-01-09T14:54
культура
московский художественный театр им. чехова
общество
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Московский художественный театр имени Чехова не стал комментировать инцидент, произошедший во время спектакля "ХХ век. Бал", рассказала РИА Новости пресс-атташе театра, отметив, что никто из артистов не пострадал.Ранее в СМИ появилась информация, что в театре прошел спектакль "ХХ век. Бал", во время которого на артистов вместо снега упали гвозди.
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московский художественный театр им. чехова, общество