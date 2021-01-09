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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/evromaydan-1592397632.html
Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны дать справедливую оценку "евромайдана" на Украине, говорится в сообщении украинской партии... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T15:12
2021-01-09T15:12
захват капитолия в вашингтоне
оппозиционная платформа - за жизнь
евромайдан
верховная рада украины
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны дать справедливую оценку "евромайдана" на Украине, говорится в сообщении украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".Сторонники президента Дональда Трампа 6 января после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия."Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте партии.В заявлении отмечается, что политическое руководство США, лидеры партий и дипломатия должны сделать выводы."США должны изменить подходы к внешней политике в отношении других стран. Признать, что вмешательство во внутриполитические процессы, к которому нередко прибегают американские дипломаты, попытки установить внешнее управление, поощрение радикальных сил, провоцирующих протесты и беспорядки, недопустимы", - добавили в партии.Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, евромайдан, верховная рада украины, сша, украина, в мире

Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан

15:12 09.01.2021
 
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны дать справедливую оценку "евромайдана" на Украине, говорится в сообщении украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Сторонники президента Дональда Трампа 6 января после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться
"Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте партии.
В заявлении отмечается, что политическое руководство США, лидеры партий и дипломатия должны сделать выводы.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
"США должны изменить подходы к внешней политике в отношении других стран. Признать, что вмешательство во внутриполитические процессы, к которому нередко прибегают американские дипломаты, попытки установить внешнее управление, поощрение радикальных сил, провоцирующих протесты и беспорядки, недопустимы", - добавили в партии.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2020
22 февраля 2020, 02:00
Смена власти на Украине 22 февраля 2014 года
 
Захват Капитолия в ВашингтонеОппозиционная платформа - За жизньЕвромайданВерховная Рада УкраиныСШАУкраинаВ мире
 
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