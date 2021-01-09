Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
© REUTERS / Shannon Stapleton Участники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. США после штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне должны дать справедливую оценку "евромайдана" на Украине, говорится в сообщении украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Сторонники президента Дональда Трампа 6 января после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
"Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте партии.
В заявлении отмечается, что политическое руководство США, лидеры партий и дипломатия должны сделать выводы.
"США должны изменить подходы к внешней политике в отношении других стран. Признать, что вмешательство во внутриполитические процессы, к которому нередко прибегают американские дипломаты, попытки установить внешнее управление, поощрение радикальных сил, провоцирующих протесты и беспорядки, недопустимы", - добавили в партии.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
22 февраля 2020, 02:00Смена власти на Украине 22 февраля 2014 года