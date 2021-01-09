https://ria.ru/20210109/epokha-1592412236.html

Американское СМИ указало на признаки "предгитлеровской эпохи" в США

Американское СМИ указало на признаки "предгитлеровской эпохи" в США

Американское издание The National Interest предположило, что ситуация в Вашингтоне может оказаться предвестником "более темных" событий. В частности, автор... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T18:11

2021-01-09T18:11

2021-01-09T19:02

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

германия

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американское издание The National Interest предположило, что ситуация в Вашингтоне может оказаться предвестником "более темных" событий. В частности, автор статьи отчасти сравнил обстановку в США с Веймарской республикой."США будут напоминать Римскую республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца", — говорится в статье.В материале также отмечается, что события 2020 года показали, что в США произошло крушение норм, позволявших взаимодействовать людям с полярными взглядами в рамках одного государства."Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы, <...> когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость", — отметил автор.Согласно статье, в сложившейся ситуации США ждет один из двух сценариев развития: либо штурм Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа станет последним эпизодом "в этой драме ненависти", либо политическое насилие станет нормой — и страна пойдет по пути Веймарской республики, итогом событий внутри которой, как подчеркивается, стала делегитимизация режима.Шестого января Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников со словами "идем на Капитолий", после чего они устроили беспорядки во время заседания по утверждению итогов президентских выборов. Четверо протестующих погибли: одну женщину застрелил полицейский, смерть еще троих не связана с насилием. Кроме того, один из полицейских получил тяжелое ранение и скончался в больнице.Сейчас представители Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве и призвали досрочно отстранить его от власти. Глава государства, в свою очередь, заявил о несогласии с итогами выборов, однако пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти 20 января. На инаугурацию избранного президента Джо Байдена Трамп приходить не намерен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210108/slova-1592307209.html

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592240087.html

германия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, германия, вашингтон (город), сша, в мире