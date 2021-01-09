В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
КЕМЕРОВО, 9 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Кузбассе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.00 (10.00 мск) в Крапивинском районе, на 294-м километре автомобильной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Крапивинскому району.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Priora, двигавшийся со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Кемерово, не убедился в безопасности маневра и при обгоне попутного рейсового автобуса НефАЗ столкнулся со встречным автомобилем "Газель", вследствие чего произошло разрушение кузова Lada Priora, один из элементов которого отбросило под автобус. "Газель" от удара также изменила траекторию движения, совершила столкновение с автобусом и опрокинулась. В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажир "Приоры", а также водитель и пассажир "Газели", – сообщает ведомство.
Подчеркивается, что в автобусе в момент аварии находился 41 человек, никто из них не пострадал.