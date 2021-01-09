https://ria.ru/20210109/dtp-1592392387.html

В Кемеровской области один человек погиб в ДТП

В Кемеровской области один человек погиб в ДТП

Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Кузбассе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:04

2021-01-09T14:04

2021-01-09T14:04

россия

новосибирск

юрга

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 9 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Кузбассе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.00 (10.00 мск) в Крапивинском районе, на 294-м километре автомобильной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий - Кемерово – Юрга. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Крапивинскому району.Подчеркивается, что в автобусе в момент аварии находился 41 человек, никто из них не пострадал.

https://ria.ru/20210108/dtp-1592295099.html

россия

новосибирск

юрга

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новосибирск, юрга, кемеровская область, происшествия