https://ria.ru/20210109/dtp-1592388342.html
В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с двумя легковушками
В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с двумя легковушками
Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:04
2021-01-09T13:04
2021-01-09T13:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
сорочинск
происшествия
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УФА, 9 янв - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла в 12.05 на 264-м километре трассы М-5 "Урал" на выезде из города Сорочинска. Столкнулись две легковые автомобили Opel и Daewoo Nexia. Пожарные деблокировали участников дорожно-транспортного происшествия.Отмечается, что на участке, где произошла авария, наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Спасатели просят жителей и гостей региона воздержаться от дальних поездок.
https://ria.ru/20210108/dtp-1592295099.html
оренбургская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, сорочинск, происшествия