Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210109/dtp-1592388342.html
В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с двумя легковушками
В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с двумя легковушками
Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:04
2021-01-09T13:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
сорочинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
УФА, 9 янв - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла в 12.05 на 264-м километре трассы М-5 "Урал" на выезде из города Сорочинска. Столкнулись две легковые автомобили Opel и Daewoo Nexia. Пожарные деблокировали участников дорожно-транспортного происшествия.Отмечается, что на участке, где произошла авария, наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Спасатели просят жителей и гостей региона воздержаться от дальних поездок.
https://ria.ru/20210108/dtp-1592295099.html
оренбургская область
сорочинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, сорочинск, происшествия

В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с двумя легковушками

13:04 09.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
УФА, 9 янв - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 12.05 на 264-м километре трассы М-5 "Урал" на выезде из города Сорочинска. Столкнулись две легковые автомобили Opel и Daewoo Nexia. Пожарные деблокировали участников дорожно-транспортного происшествия.
"К сожалению, в результате ДТП погибли два человека, это водители автомобилей. Пострадало 3 человека, все пассажиры Opel. Информация оперативная, подлежит уточнению", - сообщает ГУ МЧС.
Отмечается, что на участке, где произошла авария, наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Спасатели просят жителей и гостей региона воздержаться от дальних поездок.
ДТП с участием грузовика и машины скорой помощи на Сахалине - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 07:13
На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оренбургская областьСорочинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния