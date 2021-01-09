https://ria.ru/20210109/dtp-1592388342.html

В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с двумя легковушками

В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с двумя легковушками

Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T13:04

2021-01-09T13:04

2021-01-09T13:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оренбургская область

сорочинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 9 янв - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла в 12.05 на 264-м километре трассы М-5 "Урал" на выезде из города Сорочинска. Столкнулись две легковые автомобили Opel и Daewoo Nexia. Пожарные деблокировали участников дорожно-транспортного происшествия.Отмечается, что на участке, где произошла авария, наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Спасатели просят жителей и гостей региона воздержаться от дальних поездок.

https://ria.ru/20210108/dtp-1592295099.html

оренбургская область

сорочинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, сорочинск, происшествия