https://ria.ru/20210109/deti-1592367889.html

При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей

При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей

По меньшей мере 10 детей погибли в результате пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара, сообщает агентство ANI со ссылкой... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T06:31

2021-01-09T06:31

2021-01-09T10:04

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По меньшей мере 10 детей погибли в результате пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара, сообщает агентство ANI со ссылкой на врача Прамода Хандата.По словам Хандата, в момент возникновения пожара в отделении находились 17 новорожденных. В ночь на субботу медсестра зашла в отделение и увидела много дыма.Она сразу сообщила о происходящем администрации больницы, были вызваны пожарные. Десять детей погибли, семерых удалось спасти, сообщил Хандат.

https://ria.ru/20210108/vzryv-1592316562.html

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2021

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москва, индия, в мире