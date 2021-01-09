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При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
По меньшей мере 10 детей погибли в результате пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара, сообщает агентство ANI со ссылкой... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T06:31
2021-01-09T06:31
2021-01-09T10:04
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По меньшей мере 10 детей погибли в результате пожара в отделении патологии новорожденных больницы индийского города Бхандара, сообщает агентство ANI со ссылкой на врача Прамода Хандата.По словам Хандата, в момент возникновения пожара в отделении находились 17 новорожденных. В ночь на субботу медсестра зашла в отделение и увидела много дыма.Она сразу сообщила о происходящем администрации больницы, были вызваны пожарные. Десять детей погибли, семерых удалось спасти, сообщил Хандат.
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