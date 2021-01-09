Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/demokratiya-1592386261.html
ФРГ готова работать с США над "планом Маршалла" для поддержки демократии
ФРГ готова работать с США над "планом Маршалла" для поддержки демократии
В ФРГ готовы работать с США над общим "планом Маршалла" для поддержки демократии, заявил в интервью агентству dpa глава германского МИД Хайко Маас. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T12:33
2021-01-09T12:33
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
хайко маас
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154956/48/1549564863_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_709f2cd485b88f2567c3e4c59a46961a.jpg
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. В ФРГ готовы работать с США над общим "планом Маршалла" для поддержки демократии, заявил в интервью агентству dpa глава германского МИД Хайко Маас."Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии", - заявил немецкий министр."Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе", - добавил он.План Маршалла - экономическая программа восстановления для западных стран Европы, реализованная США после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики."Мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума. Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа", - добавил министр.Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154956/48/1549564863_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_53c0a96fa1979352a7d2936b82c42483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, хайко маас, германия, сша, в мире

ФРГ готова работать с США над "планом Маршалла" для поддержки демократии

12:33 09.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. В ФРГ готовы работать с США над общим "планом Маршалла" для поддержки демократии, заявил в интервью агентству dpa глава германского МИД Хайко Маас.
"Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии", - заявил немецкий министр.
"Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе", - добавил он.
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться
План Маршалла - экономическая программа восстановления для западных стран Европы, реализованная США после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики.
"Мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума. Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа", - добавил министр.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийХайко МаасГерманияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния