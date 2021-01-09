https://ria.ru/20210109/demokratiya-1592386261.html

ФРГ готова работать с США над "планом Маршалла" для поддержки демократии

ФРГ готова работать с США над "планом Маршалла" для поддержки демократии

В ФРГ готовы работать с США над общим "планом Маршалла" для поддержки демократии, заявил в интервью агентству dpa глава германского МИД Хайко Маас. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T12:33

2021-01-09T12:33

2021-01-09T12:33

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

хайко маас

германия

сша

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БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. В ФРГ готовы работать с США над общим "планом Маршалла" для поддержки демократии, заявил в интервью агентству dpa глава германского МИД Хайко Маас."Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для демократии", - заявил немецкий министр."Мы не должны предоставлять площадки врагам либеральной демократии, это верно не только для США, но и для нас в Германии и Европе", - добавил он.План Маршалла - экономическая программа восстановления для западных стран Европы, реализованная США после окончания Второй мировой войны. Западная Германия (ФРГ) получила в рамках плана Маршалла значительные средства для восстановления экономики."Мы можем только сообща поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума. Для этого в XXI веке нет лучших, более близких и естественных партнеров, чем США и Европа", - добавил министр.Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

германия

сша

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капитолий, хайко маас, германия, сша, в мире