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Новый год—2021
https://ria.ru/20210109/byk-1591293271.html
Быка за рога: символ 2021 года в культуре разных стран
Быка за рога: символ 2021 года в культуре разных стран
По восточному гороскопу 2021 году покровительствует бык. В традициях разных народов это животное символизирует силу и трудолюбие; его боятся, с ним сражаются,... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T09:00
2021-01-09T12:39
новый год—2021
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По восточному гороскопу 2021 году покровительствует бык. В традициях разных народов это животное символизирует силу и трудолюбие; его боятся, с ним сражаются, ему поклоняются. Известные и экзотические обряды и фестивали — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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фото, новый год, португалия, франция, вьетнам, китай, перу, памплона, таиланд, испания, коста-рика, эфиопия, фото

Быка за рога: символ 2021 года в культуре разных стран

09:00 09.01.2021 (обновлено: 12:39 09.01.2021)
 
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По восточному гороскопу 2021 году покровительствует бык. В традициях разных народов это животное символизирует силу и трудолюбие; его боятся, с ним сражаются, ему поклоняются. Известные и экзотические обряды и фестивали — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Fernando Hernandez

Лето в испанском городе Дения проходит под знаком фестиваля "Быки в море". Животные мчатся по главной улице в сторону набережной и бросаются в воду вместе с дразнящими их храбрецами. В таком варианте корриды ничто никому не угрожает: люди и сами легко выбираются на сушу, и быкам помогают.

Бык прыгает в море во время фестиваля Быки в море в Дении, Испания
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Лето в испанском городе Дения проходит под знаком фестиваля "Быки в море". Животные мчатся по главной улице в сторону набережной и бросаются в воду вместе с дразнящими их храбрецами. В таком варианте корриды ничто никому не угрожает: люди и сами легко выбираются на сушу, и быкам помогают.

© AP Photo / Fernando Hernandez
© AP Photo / Xinhua/Peng Nian

Корриду уважают и в азиатских странах, но здесь она приобретает особый колорит. В Китае, например, любят наблюдать за тем, как борются друг с другом два быка-силача.

Представители народа мяо наблюдают за битвой быков в уезде Кайян, Китай
2 из 12

Корриду уважают и в азиатских странах, но здесь она приобретает особый колорит. В Китае, например, любят наблюдать за тем, как борются друг с другом два быка-силача.

© AP Photo / Xinhua/Peng Nian
© AFP 2020 / Rodrigo Arangua

Ежегодный фестиваль "Танец дьяволят" в Коста-Рике совпадает с празднованием Нового года. Главные действующие лица торжества, индейцы племени борука, устраивают погоню за символизирующим всех колонизаторов человеком в костюме быка.

Ребенок племени борука играет с костюмом быка на фестивале дьяволят в Коста-Рике
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Ежегодный фестиваль "Танец дьяволят" в Коста-Рике совпадает с празднованием Нового года. Главные действующие лица торжества, индейцы племени борука, устраивают погоню за символизирующим всех колонизаторов человеком в костюме быка.

© AFP 2020 / Rodrigo Arangua
© AFP 2020 / Carl de Souza

Чтобы считаться взрослым и получить возможность жениться, юноши из племени хамар в Эфиопии проходят через обряд "укуле булла". Задача испытуемых — трижды пробежать туда и обратно по спинам быков, выстроенных в ряд, и не упасть.

Обряд посвящения в мужчины у племени хамар в Эфиопии
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Чтобы считаться взрослым и получить возможность жениться, юноши из племени хамар в Эфиопии проходят через обряд "укуле булла". Задача испытуемых — трижды пробежать туда и обратно по спинам быков, выстроенных в ряд, и не упасть.

© AFP 2020 / Carl de Souza
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Коррида — традиционное испанское зрелище, ее правила даже регулируются Королевским декретом. Самые отчаянные смельчаки вот уже восемь столетий приезжают в Памплону на фестиваль Сан-Фермин, чтобы испытать себя и попробовать убежать от разъяренных быков.

Участники фестиваля Сан-Фермин во время забега с быками в Памплоне
5 из 12

Коррида — традиционное испанское зрелище, ее правила даже регулируются Королевским декретом. Самые отчаянные смельчаки вот уже восемь столетий приезжают в Памплону на фестиваль Сан-Фермин, чтобы испытать себя и попробовать убежать от разъяренных быков.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© AP Photo / Silvia Izquierdo

В Перу отмечают праздник Явор, который еще называют Фестивалем крови. Это своеобразная коррида по-перуански, во время которой к быку привязывают кондора, и оба пытаются освободиться от нежелательной компании.

Разъяренный бык с кондором на спине на празднике Явор (Фестиваль крови) в Перу
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В Перу отмечают праздник Явор, который еще называют Фестивалем крови. Это своеобразная коррида по-перуански, во время которой к быку привязывают кондора, и оба пытаются освободиться от нежелательной компании.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AP Photo / Daniel Ochoa De Olza

Раз в год испанский городок Лусон заполняет всякая нечисть. Жители покрывают лица сажей и выходят на улицу с бычьими рогами на голове. Считается, что Праздник дьявола помогает изгнать злых духов.

Праздник Дьявола в испанском городке Лусон
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Раз в год испанский городок Лусон заполняет всякая нечисть. Жители покрывают лица сажей и выходят на улицу с бычьими рогами на голове. Считается, что Праздник дьявола помогает изгнать злых духов.

© AP Photo / Daniel Ochoa De Olza
© AP Photo / Colin E. Braley

Родео зародилось на Диком Западе в ковбойские времена. Позже занятие пастухов превратилось в захватывающее шоу. Скачки на диких быках неоседланных лошадях по сей день остаются символом южных штатов Америки.

Наездник Мэйсон Лоу на быке во время родео на Национальной западной выставке акций в Денвер-Колизее
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Родео зародилось на Диком Западе в ковбойские времена. Позже занятие пастухов превратилось в захватывающее шоу. Скачки на диких быках неоседланных лошадях по сей день остаются символом южных штатов Америки.

© AP Photo / Colin E. Braley
© AP Photo / Francisco Seco

Португальцы очень любят красочные карнавалы. На фото — люди в масках быков и национальных костюмах на фестивале в Ламегу.

Отдыхающие в масках быков и национальных костюмах на фестивале в Ламегу на севере Португалии
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Португальцы очень любят красочные карнавалы. На фото — люди в масках быков и национальных костюмах на фестивале в Ламегу.

© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Hau Dinh

Бои быков во Вьетнаме предполагают не только схватку с животным, но и традиционные обряды с народными танцами.

Мужчина уводит своего быка после корриды в Хайфоне, Веьтнам
10 из 12

Бои быков во Вьетнаме предполагают не только схватку с животным, но и традиционные обряды с народными танцами.

© AP Photo / Hau Dinh
© AP Photo / Sakchai Lalit

Гонки на буйволах — главное событие года в тайской провинции Чонбури. Фестиваль с полуторавековой историей проводят в знак почтения к животным, работающим на плантациях.

Фестиваль гонок на быках в Таиланде
11 из 12

Гонки на буйволах — главное событие года в тайской провинции Чонбури. Фестиваль с полуторавековой историей проводят в знак почтения к животным, работающим на плантациях.

© AP Photo / Sakchai Lalit
© AP Photo / Bob Edme

В период европейских карнавалов кого только не встретишь. На фото — человек в костюме быка на карнавале во Франции.

Человек в костюме быка на карнавале в городе Устариц, Франция
12 из 12

В период европейских карнавалов кого только не встретишь. На фото — человек в костюме быка на карнавале во Франции.

© AP Photo / Bob Edme
 
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