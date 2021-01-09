Быка за рога: символ 2021 года в культуре разных стран
Лето в испанском городе Дения проходит под знаком фестиваля "Быки в море". Животные мчатся по главной улице в сторону набережной и бросаются в воду вместе с дразнящими их храбрецами. В таком варианте корриды ничто никому не угрожает: люди и сами легко выбираются на сушу, и быкам помогают.
Лето в испанском городе Дения проходит под знаком фестиваля "Быки в море". Животные мчатся по главной улице в сторону набережной и бросаются в воду вместе с дразнящими их храбрецами. В таком варианте корриды ничто никому не угрожает: люди и сами легко выбираются на сушу, и быкам помогают.
Корриду уважают и в азиатских странах, но здесь она приобретает особый колорит. В Китае, например, любят наблюдать за тем, как борются друг с другом два быка-силача.
Корриду уважают и в азиатских странах, но здесь она приобретает особый колорит. В Китае, например, любят наблюдать за тем, как борются друг с другом два быка-силача.
Ежегодный фестиваль "Танец дьяволят" в Коста-Рике совпадает с празднованием Нового года. Главные действующие лица торжества, индейцы племени борука, устраивают погоню за символизирующим всех колонизаторов человеком в костюме быка.
Ежегодный фестиваль "Танец дьяволят" в Коста-Рике совпадает с празднованием Нового года. Главные действующие лица торжества, индейцы племени борука, устраивают погоню за символизирующим всех колонизаторов человеком в костюме быка.
Чтобы считаться взрослым и получить возможность жениться, юноши из племени хамар в Эфиопии проходят через обряд "укуле булла". Задача испытуемых — трижды пробежать туда и обратно по спинам быков, выстроенных в ряд, и не упасть.
Чтобы считаться взрослым и получить возможность жениться, юноши из племени хамар в Эфиопии проходят через обряд "укуле булла". Задача испытуемых — трижды пробежать туда и обратно по спинам быков, выстроенных в ряд, и не упасть.
Коррида — традиционное испанское зрелище, ее правила даже регулируются Королевским декретом. Самые отчаянные смельчаки вот уже восемь столетий приезжают в Памплону на фестиваль Сан-Фермин, чтобы испытать себя и попробовать убежать от разъяренных быков.
Коррида — традиционное испанское зрелище, ее правила даже регулируются Королевским декретом. Самые отчаянные смельчаки вот уже восемь столетий приезжают в Памплону на фестиваль Сан-Фермин, чтобы испытать себя и попробовать убежать от разъяренных быков.
В Перу отмечают праздник Явор, который еще называют Фестивалем крови. Это своеобразная коррида по-перуански, во время которой к быку привязывают кондора, и оба пытаются освободиться от нежелательной компании.
В Перу отмечают праздник Явор, который еще называют Фестивалем крови. Это своеобразная коррида по-перуански, во время которой к быку привязывают кондора, и оба пытаются освободиться от нежелательной компании.
Раз в год испанский городок Лусон заполняет всякая нечисть. Жители покрывают лица сажей и выходят на улицу с бычьими рогами на голове. Считается, что Праздник дьявола помогает изгнать злых духов.
Раз в год испанский городок Лусон заполняет всякая нечисть. Жители покрывают лица сажей и выходят на улицу с бычьими рогами на голове. Считается, что Праздник дьявола помогает изгнать злых духов.
Родео зародилось на Диком Западе в ковбойские времена. Позже занятие пастухов превратилось в захватывающее шоу. Скачки на диких быках неоседланных лошадях по сей день остаются символом южных штатов Америки.
Родео зародилось на Диком Западе в ковбойские времена. Позже занятие пастухов превратилось в захватывающее шоу. Скачки на диких быках неоседланных лошадях по сей день остаются символом южных штатов Америки.
Португальцы очень любят красочные карнавалы. На фото — люди в масках быков и национальных костюмах на фестивале в Ламегу.
Португальцы очень любят красочные карнавалы. На фото — люди в масках быков и национальных костюмах на фестивале в Ламегу.
Бои быков во Вьетнаме предполагают не только схватку с животным, но и традиционные обряды с народными танцами.
Бои быков во Вьетнаме предполагают не только схватку с животным, но и традиционные обряды с народными танцами.
Гонки на буйволах — главное событие года в тайской провинции Чонбури. Фестиваль с полуторавековой историей проводят в знак почтения к животным, работающим на плантациях.
Гонки на буйволах — главное событие года в тайской провинции Чонбури. Фестиваль с полуторавековой историей проводят в знак почтения к животным, работающим на плантациях.
В период европейских карнавалов кого только не встретишь. На фото — человек в костюме быка на карнавале во Франции.
В период европейских карнавалов кого только не встретишь. На фото — человек в костюме быка на карнавале во Франции.