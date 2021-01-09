https://ria.ru/20210109/byk-1591293271.html

Быка за рога: символ 2021 года в культуре разных стран

Быка за рога: символ 2021 года в культуре разных стран

По восточному гороскопу 2021 году покровительствует бык. В традициях разных народов это животное символизирует силу и трудолюбие; его боятся, с ним сражаются,... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T09:00

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2021-01-09T12:39

новый год—2021

новый год

португалия

франция

вьетнам

китай

перу

памплона

таиланд

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По восточному гороскопу 2021 году покровительствует бык. В традициях разных народов это животное символизирует силу и трудолюбие; его боятся, с ним сражаются, ему поклоняются. Известные и экзотические обряды и фестивали — в фотоленте Ria.ru.

португалия

франция

вьетнам

китай

перу

памплона

таиланд

испания

коста-рика

эфиопия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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