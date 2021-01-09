Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210109/boeing-1592425285.html
Boeing готов помочь индонезийской компании в связи с крушением самолета
Boeing готов помочь индонезийской компании в связи с крушением самолета
Компания Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией по теме катастрофы лайнера Boeing 737-500 вблизи Джакарты, готова предоставить необходимую... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T21:16
2021-01-09T21:25
boeing 737
джакарта
крушение индонезийского boeing 737-500
индонезия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592423075_0:0:3499:1968_1920x0_80_0_0_a90ba69fa6ae0e1e690ec14a83a78502.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Компания Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией по теме катастрофы лайнера Boeing 737-500 вблизи Джакарты, готова предоставить необходимую помощь, сообщила РИА Новости представитель компании Джессика Ковал.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.
джакарта
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592423075_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e4e5c6536c8755205c74cf738906eeeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
boeing 737, джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, индонезия, в мире

Boeing готов помочь индонезийской компании в связи с крушением самолета

21:16 09.01.2021 (обновлено: 21:25 09.01.2021)
 
© REUTERS / Willy KurniawanЛюди в кризисном центре, организованном в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте, после крушения самолета компании Sriwijaya Air
Люди в кризисном центре, организованном в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте, после крушения самолета компании Sriwijaya Air - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Willy Kurniawan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Компания Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией по теме катастрофы лайнера Boeing 737-500 вблизи Джакарты, готова предоставить необходимую помощь, сообщила РИА Новости представитель компании Джессика Ковал.

"Нам известно о сообщениях СМИ из Джакарты о рейсе Sriwijaya Air SJ-182. Наши мысли с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы поддерживаем контакты с нашим клиентом-авиакомпаний и готовы поддержать их в это трудное время", - заявила она.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.
 
Boeing 737ДжакартаКрушение индонезийского Boeing 737-500ИндонезияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ
07:06Зарубежные СМИ заметили "исчезновение" китайского миллиардера Джека Ма
06:49Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто
06:28App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение
06:06Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год
05:50NYT нашла сходства между захватом Капитолия и событиями в Донбассе
05:47Во всем Казахстане началось голосование на парламентских выборах
05:45CNN: Пенс допустил возможность использования 25-й поправки против Трампа
05:30Индонезийские спасители обнаружили части тел после крушения Boeing 737
05:25В Киргизии начались выборы президента
05:23США призвали мир осудить Иран в случае высылки инспекторов МАГАТЭ
05:22Российский водитель едва не утонул на автомойке
05:07Почти 200 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
04:35Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов
03:10NBC: вице-президент Пенс посетит инаугурацию Байдена
03:05Журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко
02:52Зеленский мог привиться российской вакциной, заявил депутат Рады
02:24Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине "Спутник V"
02:16Fox News: сенатор-республиканец заявил, что Трамп заслужил импичмент
02:12Эксперт рассказал, зачем нужные секретные коды смартфона
Лента новостейМолния