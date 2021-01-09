Boeing готов помочь индонезийской компании в связи с крушением самолета
21:16 09.01.2021 (обновлено: 21:25 09.01.2021)
© REUTERS / Willy KurniawanЛюди в кризисном центре, организованном в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте, после крушения самолета компании Sriwijaya Air
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Компания Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией по теме катастрофы лайнера Boeing 737-500 вблизи Джакарты, готова предоставить необходимую помощь, сообщила РИА Новости представитель компании Джессика Ковал.
"Нам известно о сообщениях СМИ из Джакарты о рейсе Sriwijaya Air SJ-182. Наши мысли с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы поддерживаем контакты с нашим клиентом-авиакомпаний и готовы поддержать их в это трудное время", - заявила она.
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.