https://ria.ru/20210109/boeing-1592425285.html

Boeing готов помочь индонезийской компании в связи с крушением самолета

Boeing готов помочь индонезийской компании в связи с крушением самолета

Компания Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией по теме катастрофы лайнера Boeing 737-500 вблизи Джакарты, готова предоставить необходимую... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T21:16

2021-01-09T21:16

2021-01-09T21:25

boeing 737

джакарта

крушение индонезийского boeing 737-500

индонезия

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Компания Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией по теме катастрофы лайнера Boeing 737-500 вблизи Джакарты, готова предоставить необходимую помощь, сообщила РИА Новости представитель компании Джессика Ковал.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.

джакарта

индонезия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

boeing 737, джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, индонезия, в мире