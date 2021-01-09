https://ria.ru/20210109/boeing-1592402706.html
На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек
На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек
На борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек — 53 пассажира и 12 членов экипажа. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T16:22
2021-01-09T16:22
2021-01-09T18:10
flightradar24
boeing 737
джакарта
крушение индонезийского boeing 737-500
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в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек — 53 пассажира и 12 членов экипажа. Об этом сообщил местный портал Detik со ссылкой на министра транспорта страны Буди Кариа Сумади. Пассажирский рейс SJ182 потерпел крушение близ острова Лаки. По данным сервиса Flightradar24, самолет через четыре минуты после вылета из Джакарты потерял более десяти тысяч футов (более трех тысяч метров) высоты и упал в воду.По предварительным данным, обломки лайнера и части тел уже обнаружены.Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20210109/boeing-737-500-1592399895.html
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flightradar24, boeing 737, джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, индонезия, в мире