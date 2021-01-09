https://ria.ru/20210109/boeing-1592402706.html

На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек

На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек

На борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек — 53 пассажира и 12 членов экипажа. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T16:22

2021-01-09T16:22

2021-01-09T18:10

flightradar24

boeing 737

джакарта

крушение индонезийского boeing 737-500

индонезия

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек — 53 пассажира и 12 членов экипажа. Об этом сообщил местный портал Detik со ссылкой на министра транспорта страны Буди Кариа Сумади. Пассажирский рейс SJ182 потерпел крушение близ острова Лаки. По данным сервиса Flightradar24, самолет через четыре минуты после вылета из Джакарты потерял более десяти тысяч футов (более трех тысяч метров) высоты и упал в воду.По предварительным данным, обломки лайнера и части тел уже обнаружены.Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20210109/boeing-737-500-1592399895.html

джакарта

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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