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На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек
На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек
На борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек — 53 пассажира и 12 членов экипажа. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T16:22
2021-01-09T18:10
flightradar24
boeing 737
джакарта
крушение индонезийского boeing 737-500
индонезия
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек — 53 пассажира и 12 членов экипажа. Об этом сообщил местный портал Detik со ссылкой на министра транспорта страны Буди Кариа Сумади. Пассажирский рейс SJ182 потерпел крушение близ острова Лаки. По данным сервиса Flightradar24, самолет через четыре минуты после вылета из Джакарты потерял более десяти тысяч футов (более трех тысяч метров) высоты и упал в воду.По предварительным данным, обломки лайнера и части тел уже обнаружены.Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20210109/boeing-737-500-1592399895.html
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flightradar24, boeing 737, джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, индонезия, в мире

На борту упавшего индонезийского самолета находились 65 человек

16:22 09.01.2021 (обновлено: 18:10 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. На борту разбившегося в Индонезии самолета Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек — 53 пассажира и 12 членов экипажа.
Об этом сообщил местный портал Detik со ссылкой на министра транспорта страны Буди Кариа Сумади.
Пассажирский рейс SJ182 потерпел крушение близ острова Лаки. По данным сервиса Flightradar24, самолет через четыре минуты после вылета из Джакарты потерял более десяти тысяч футов (более трех тысяч метров) высоты и упал в воду.
По предварительным данным, обломки лайнера и части тел уже обнаружены.
Последние сведения о крушении самолета — в онлайн-репортаже >>
Boeing 737-500 авиакомпании SRIWIJAYA AIR - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
Вчера, 15:35
Авиалайнер Boeing-737-500
 
Flightradar24Boeing 737ДжакартаКрушение индонезийского Boeing 737-500ИндонезияВ мире
 
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